Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Турцию и Венгрию без дальнейших промедлений ратифицировать заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.
Об этом Бербок сказала на пресс-конференции в Хельсинки со своим финским коллегой Пеккой Хаависто, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на агентство Reuters.
Присоединение двух скандинавских стран укрепит Альянс в целом, отметила Бербок.
Бербок сказала, что Финляндия и Швеция отвечают критериям НАТО. По ее мнению, одновременное вступление стран в НАТО было бы «умным и правильным».
Финляндия и Швеция подали заявки на членство после вторжения России в Украину в прошлом году и заявили, что хотят присоединиться одновременно.
В этом месяце Анкара заявила, что поддерживает заявку Финляндии, но хочет, чтобы Стокгольм занял более жесткую позицию по отношению к Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Турция и Европейский Союз считают террористической группой.
Турция приостановила переговоры в прошлом месяце из-за роста напряженности после протестов в Стокгольме, во время которых ультраправый датский политик сжег копию Корана.
Ранее Финляндия предложила тайм-аут в переговорах с Турцией по поводу заявки на членство в НАТО.
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Турцию и Венгрию без дальнейших промедлений ратифицировать заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.
Об этом Бербок сказала на пресс-конференции в Хельсинки со своим финским коллегой Пеккой Хаависто, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на агентство Reuters.
Присоединение двух скандинавских стран укрепит Альянс в целом, отметила Бербок.
Бербок сказала, что Финляндия и Швеция отвечают критериям НАТО. По ее мнению, одновременное вступление стран в НАТО было бы «умным и правильным».
Финляндия и Швеция подали заявки на членство после вторжения России в Украину в прошлом году и заявили, что хотят присоединиться одновременно.
В этом месяце Анкара заявила, что поддерживает заявку Финляндии, но хочет, чтобы Стокгольм занял более жесткую позицию по отношению к Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Турция и Европейский Союз считают террористической группой.
Турция приостановила переговоры в прошлом месяце из-за роста напряженности после протестов в Стокгольме, во время которых ультраправый датский политик сжег копию Корана.
Ранее Финляндия предложила тайм-аут в переговорах с Турцией по поводу заявки на членство в НАТО.