В Главном управлении разведки Минобороны рассказали, что во время войны используют все средства для победы. Там даже сотрудничают с людьми из «близкого окружения Путина».

Об этом в интервью греческому изданию Iefimerida рассказал представитель ГУР Андрей Черняк.

— Мы нашли механизмы сотрудничества даже с людьми, которые очень близки Путину. Эти люди вне всяких подозрений, они известны как сторонники «большой России», – отметил он.

По его словам, не очень многие российские политики сотрудничают с ГУР из-за дружеского отношения к Украине. Но в окружении Путина много людей, которые не поддерживают войну.

— Все они делают это ради своей выгоды — это в их интересах. Кто-то, чтобы спасти свою жизнь. Кто-то потому, что теряет деньги. После вторжения в Украину ряд людей начали очень быстро терять деньги и влияние. Им это не нравится, – объяснил представитель разведки.

Он также подчеркнул, что эти люди пока не готовы к переворотам в России, но если Путин потеряет власть, то они «уничтожат».

Ранее The Wall Street Journal писало, что оцепление российского президента Владимира Путина избегает сообщать ему плохие новости, поэтому он системно дезинформирован о ходе войны. Российские разведчики и функционеры рассказали, что у Путина «очень ограниченное представление о реальном положении вещей». Он каждое утро получает письменный доклад о ситуации на фронте. Доклад готовится таким образом, чтобы подчеркнуть успехи и уменьшить неудачи. Кроме того, информация в докладах обычно опаздывает, поскольку ее предварительно «обрабатывают» спецслужбы.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией, но не при президентстве Владимира Путина.