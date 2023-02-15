Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что президент Владимир Зеленский попросил его остаться в своем нынешнем посту.

Об этом сообщает The Guardian.

На вопрос, собирается ли он остаться министром обороны в ближайшие месяцы, Резников ответил: Да, это было решение моего президента.

Как известно, недавно получил огласку документ о закупке продовольствия для ВСУ по якобы завышенным ценам. Информацию о возможных злоупотреблениях в Минобороны при закупке продуктов питания для военных проверяет НАБУ. Из-за скандала в отставку подали несколько должностных лиц, в том числе заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, хотя в министерстве назвали «озвученные обвинения необоснованными и безосновательными».

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Резникова «переводят» на должность министра стратегической промышленности. Впрочем, сам министр впоследствии в комментарии журналистам сказал, что с ним об этом разговоров не вели, а если будут, то он откажется, поскольку не имеет соответствующей компетенции. Однако вопрос кадровых изменений в Министерстве обороны Верховная Рада пока не рассматривала.

Кроме того, в интервью «НикВести» генерал-майор Дмитрий Марченко, руководивший обороной Николаева в начале полномасштабной войны, поддержал министра обороны Алексея Резникова, обвиняемого в коррупции после скандала по закупкам продуктов питания для военных по завышенным ценам. Он считает, что министр не мог заниматься такой «ерундой».