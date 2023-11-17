Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що ситуація з угорською мовою та освітою на Закарпатті за СРСР була кращою, ніж зараз за незалежної України.

Про він сказав на засіданні Угорської постійної конференції, повідомляє RTL.hu.

Говорячи про становище угорців за кордоном, Віктор Орбан заявив, що в найгіршій ситуації нині перебувають закарпатські угорці в Україні. Тут, за його словами, політичне керівництво йде шляхом, який ні до чого не веде і який Будапешт не може підтримати.

«Я не перебільшую, коли кажу, що з угорською мовою та освітою ситуація за часів Радянського Союзу була кращою, ніж зараз за Української держави», — сказав прем’єр-міністр.

Він заявив, що Угорщина надасть усю допомогу закарпатським угорцям, оскільки, за його словами, Україна «продовжує карати закарпатців», незважаючи на війну.

Він також розкритикував Київ за те, що той нібито чітко не визначив своєї військової мети.

«Дуже важко допомагати країні, яка веде війну без міжнародно визнаної військової мети», — сказав Віктор Орбан.

Угорський премʼєр заявив, що на останньому засіданні Євросоюзу він запропонував розробити «план Б» для України, який був би кращим, ніж продовжувати «теперішню безнадійну ситуацію», в якій тисячі гинуть у «християнсько-громадянській війні».

Як відомо, останнім часом Угорщина активізувала свої погрози заблокувати початок переговорів про вступ України до ЄС через нібито утиски прав угорськомовної меншини в Україні.

В сою чергу посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова зауважила, що головування Угорщини в Раді ЄС у другій половині 2024 року не стане на заваді подальшому руху України до членства — це не та роль.

Також глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна блокує і надалі блокуватиме виділення траншу в 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, який фінансує військову допомогу Україні.