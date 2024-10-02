Міський голова Миколаєва Сєнкевич поїхав на форум мерів до Женеви

Олександр Сжнкевич на форумі мерів у Женеві. Фото: UNECE

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич взяв участь у четвертому Форумі мерів «Саміт міст майбутнього», який проходив у Палаці Націй у Женеві з 30 вересня по 1 жовтня 2024 року.

Захід об’єднав 41 представника різних міст світу, йдеться на сайті UNECE (Європейської економічної комісії ООН).

Захід об’єднав міських лідерів для обговорення реалізації «Пакту майбутнього», ухваленого на Саміті майбутнього ООН у Нью-Йорку 22-23 вересня 2024 року. «Пакт майбутнього» — план щодо об'єднання країн світу для вирішення проблем XXI століття – від зміни клімату та штучного інтелекту до ескалації конфліктів, зростаючої нерівності та злиднів.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич взяв участь у форумі мерів у Женеві. Скриншот з сайту UNECE

На Форумі розглядали наслідки для місцевої влади від різних розділів Пакту. Перша сесія була присвячена сталому розвитку та фінансуванню розвитку міст. Друга — питанням миру, безпеки, науки, технологій, інновацій та цифрового співробітництва. Третя сесія була зосереджена на темах молоді, майбутніх поколінь та трансформації глобального управління. Остання, четверта, сесія мала на меті узгодження заяв мерів щодо майбутнього міст.

учасники форуму мерів у Женеві. Фото: UN ECE

Форум надав платформу для обміну досвідом між містами щодо питань кліматичної нейтральності, стійкості та залучення громадян до розробки політик.

В рамках форуму мерів, 30 вересня, UNECE відкрили виставку UN4UkrainianCities «Відновити майбутнє в Харкові та Миколаєві» у Палаці Націй у Женеві. Виконавчий секретар ЄЕК ООН Тетяна Молчеан виступила з вступним словом, до неї приєдналися Олександр Сенкевич та відомі архітектори лорд Норман Фостер та Джуліо Де Карлі.

«Ця потужна вітрина підкреслює інноваційні зусилля з міського планування та реконструкції, які ведуться для відновлення цих українських міст. Виставка відкриває вікно в спільну роботу, що проводиться через ініціативу UN4UkrainianCities, щоб передбачити стійке, стійке майбутнє для Харкова та Миколаєва.», — написали організатори у Facebook.

Виставка UN4UkrainianCities 30 вересня у Женеві. Фото UNECE Виставка UN4UkrainianCities 30 вересня у Женеві. Фото UNECE

Нагадаємо, раніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич взяв участь у конференції «Doing Business in Ukraine», яка відбулася 25 вересня у Вашингтоні. Під час виступу на пленарній панелі «Роль мерів у відновленні та реконструкції» він підкреслив проблему відсутності прісної води в Миколаєві.