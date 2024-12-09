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Уряд планує у 30 разів скоротити кількість держкомпаній

Український уряд планує скорочення кількості державних компаній з понад 3 тисяч до 100, щоб зробити їх ефективнішими та знизити витрати бюджету.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністрка економіки Юлія Свириденко в колонці для «Інтерфакс-Україна».

За її словами, нова політика щодо державної власності передбачає оптимізацію портфеля державних активів через тріаж – всі державні компанії проаналізують і поділять на категорії: ті, що залишаються у власності держави, ті, що підлягають приватизації, і ті, що будуть ліквідовані.

«Уряд планує скоротити кількість держкомпаній до близько сотні, замість понад трьох тисяч, які є сьогодні. Мета цієї оптимізації — підвищити ефективність роботи державних компаній, збільшити їхній внесок в економіку і знизити витрати державного бюджету на утримання», – зазначила вона.

Деякі компанії залишаться у державній власності, якщо вони важливі для національних інтересів або надають необхідні послуги.

«Це може бути задоволення суспільних потреб у певних послугах («Гарантований покупець»), забезпечення національних інтересів (»Енергоатом», «Укроборонпром»), забезпечення доступного рівня цін («Укрпошта», «Укрзалізниця»), належність до природних монополій («Укренерго») тощо, – навела приклади перша віцепрем’єрка.

Крім того, введено нові правила для наглядових рад та винагород їхніх членів. Також змінюється дивідендна політика – під час війни держкомпанії повинні виплачувати 75% прибутку, а після війни дивіденди залежатимуть від ефективності компанії та її інвестицій.

Нагадаємо, Міністерство освіти й науки України планує скоротити кількість закладів вищої освіти до близько 100, хоча до початку укрупнення їх налічувалося близько 130.

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