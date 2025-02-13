«Україна має бути в центрі переговорів», — міністр оборони Британії після дзвінка Трампа Путіну

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. Архівне фото: Офіс Президента України

Міністр оборони Британії Джон Гілі, прокоментував дзвінки президента США Дональда Трампа до президента РФ Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського. Він переконаний, що переговори не можуть проходити без України.

Про це пише The Guardian.

«Моє повідомлення полягає в тому, що переговори про Україну без України не можуть бути. Голос України має бути в центрі будь-яких перемовин», — наголосив він.

За його словами, всі хочуть бачити міцний мир та не повертатися до конфлікту й агресії. При цьому він закликав не забувати, що РФ залишається загрозою далеко за межами України.

«Вони (українці, — прим. ред.) є передовою свободи, і наша робота полягає в тому, щоб поставити Україну в найсильнішу позицію для будь-яких розмов» , — сказав Джон Гілі.

Раніше Президент США Дональд Трамп уникнув прямої відповіді на запитання, чи вважає Україну рівноправним учасником переговорів про мир. При цьому Дональд Трамп заперечив можливість того, що участь Володимира Зеленського у переговорах можуть заморозити.

Нагадаємо, 12 лютого президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Зокрема, вони обговорили Україну та Близький схід, погодились, що війну потрібно зупинити. Згодом Дональд Трамп говорив телефоном із президентом України Володимиром Зеленським.

Слід зазначити, що Сполучені Штати Америки ведуть конструктивні переговори щодо повномасштабної війни з Україною та Російською Федерацією.