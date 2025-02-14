США не виключають вступу України в НАТО та повернення до кордонів 2014 року

Джон Коул, фото: Reuters

У Сполучених Штатах заявили, що Україна може приєднатися до НАТО та повернути контроль над територіями в межах кордонів 2014 року, попри попередні заяви адміністрації Дональда Трампа.

Про це повідомив заступник представника Дональда Трампа в Україні Джон Коул, передає Reuters.

Відповідаючи на запитання щодо можливого членства України в Альянсі та відновлення її територіальної цілісності Джон Коул сказав: «Зараз це все ще на столі».

Також міністр оборони США Піт Гегсет пояснив, що його попередні слова про малоймовірність вступу України до НАТО не означають, що це неможливо в майбутньому.

Реклама

— Я думаю, що те, що я сказав, відображає реальність цього моменту, але ситуація може змінитися, — зазначив глава Пентагону в інтерв’ю Breitbart News.

Водночас сам Дональд Трамп пізніше заявив журналістам у Білому домі, що не вірить у можливість вступу України в НАТО, оскільки Росія цього «не дозволить».

Джон Коул також повідомив, що офіційні переговори щодо України ще не розпочалися, але США разом з Європою шукають найкращі способи завершення війни. За його словами, європейські країни зацікавлені у припиненні конфлікту, хоча їхня готовність до подальшої військової підтримки Києва залишається під питанням.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що деякі українські та міжнародні лідери були нечесними, роблячи заяви про вступ України в НАТО.

Також у інтерв’ю виданню Economist він заявив, що якщо Україна не стане членом Північноатлантичного альянсу, то необхідно «будувати своє НАТО».