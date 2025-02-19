«Читаю новини світу і не можу стримати емоцій», — Сєнкевич заявив, що вибори мають бути тільки «після Перемоги»

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, архівне фото пресслужби міськради

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич вважає, що вибори в Україні мають відбутися тільки «після Перемоги».

Про це йдеться у публікації, яку мер Миколаєва розмістив у себе в Facebook.

«Читаю весь ранок новини світу і не можу стримати емоцій. Україна вільна — і це аксіома. Ніхто не зможе забрати нашу незалежність. Ні інші країни, ні чужі лідери, ні вороги. Вибір Президента тільки за українським народом і за українським Законодавством. І тільки після Перемоги. Ми завжди мали вибір. І цей вибір наш. І ніхто зараз не може нас змушувати змінювати його. Ми можемо мати різні погляди, але маємо розуміти, що ніхто крім нас нашу країну не захистить. Час об'єднатись. Підтримуймо один одного та працюємо заради Перемоги», — написав Олександр Сєнкевич.

Мер Миколаєва вважає, що вибори в Україні можна проводити тільки "після перемоги", скриншот публікації у Facebook політика

Раніше повідомлялось, що США та Росія розробили мирний план для України. Він включає проведення нових виборів як ключовий етап врегулювання конфлікту.

Сьогодні зранку до Києва прибув спеціальний представник президента США в справах України та Росії Кіт Келлог. Раніше повідомлялось, що Кіт Келлог не виключає, що для завершення війни Володимиру Путіну доведеться піти на територіальні поступки.

Мирні переговори щодо України

Раніше Дональд Трамп заявляв, що США ведуть конструктивні переговори щодо повномасштабної війни з Україною та Російською Федерацією. Зокрема він висловив сподівання щодо найскорішого досягнення домовленостей.

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Також він стверджував, що Вашингтон вже досяг певного прогресу в переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною.

Крім цього, Дональд Трамп вказав, що його адміністрація вже провела обговорення з Москвою, але не уточнив, хто брав участь у такому діалозі. Також Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським жодного разу не сказав, що Європі потрібне місце за столом переговорів щодо України.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що переговори між Сполученими Штатами та Росією про припинення війни без участі Києва становлять загрозу для всіх.

Також Володимир Зеленський зазначив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним заради миру, незважаючи на своє вороже ставлення. Він також додав, що не бачить у Трампа готового мирного плану, але передав йому свою готовність до переговорів.

Однак президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий «виділити людей»для переговорів з Україною щодо припинення війни. Водночас він назвав будь-які такі перемовини «нелегітимними».