Трамп заявив, що європейські лідери просили його зв’язатися з Путіним, бо той їх ігнорує

Дональд Трамп, фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп розповів, що очільники європейських країн зверталися до нього з проханням зателефонувати Володимиру Путіну, оскільки російський лідер не реагував на їхні спроби вийти на зв’язок.

Про це Дональд Трамп заявив в ефірі програми Meet the Press на телеканалі NBC.

Під час інтерв’ю він також наголосив, що для досягнення миру Росія повинна «віддати всю Україну», маючи заувазі, що Москва прагне захопити всю територію країни, і саме від цієї мети вона має відмовитися, щоб припинити війну.

Слід зазначити, що комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що Європейський Союз може суттєво посилити підтримку України, закуповуючи озброєння безпосередньо у вітчизняних виробників.

За його словами, якщо Трамп не переконає Путіна укласти мир, ЄС могли б висунути більш переконливі аргументи на користь миру дуже швидко.