Бюджетний дефіцит Росії уже перевищив річні прогнози, — Єрмак
- Марія Хаміцевич
13:09, 08 серпня, 2025
За сім місяців 2025 року дефіцит бюджету Росії склав 54 мільярди доларів, що вже перевищує річні очікування. Тільки у липні брак коштів у держбюджеті сягнув 13 мільярдів доларів.
Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
За його словами, у порівнянні з минулим роком видатки бюджету Російської Федерації зросли на понад 20%, тоді як доходи — лише на 2,8%.
«Бюджет РФ сьогодні — бульбашка», — підкреслив Андрій Єрмак.
Нагадаємо, раніше в ГУР МО повідомляли, що через великі безповоротні втрати техніки у війні проти України російська армія розконсервовує старі бойові машини.
