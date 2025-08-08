Бюджетний дефіцит Росії уже перевищив річні прогнози, — Єрмак

Бюджетний дефіцит Росії уже перевищив річні прогнози. Фото: reuters

За сім місяців 2025 року дефіцит бюджету Росії склав 54 мільярди доларів, що вже перевищує річні очікування. Тільки у липні брак коштів у держбюджеті сягнув 13 мільярдів доларів.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, у порівнянні з минулим роком видатки бюджету Російської Федерації зросли на понад 20%, тоді як доходи — лише на 2,8%.

«Бюджет РФ сьогодні — бульбашка», — підкреслив Андрій Єрмак.

Нагадаємо, раніше в ГУР МО повідомляли, що через великі безповоротні втрати техніки у війні проти України російська армія розконсервовує старі бойові машини.