Вже 42 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • пʼятниця

    8 серпня, 2025

  • 29.4°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 8 серпня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 29.4° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Бюджетний дефіцит Росії уже перевищив річні прогнози, — Єрмак

Бюджетний дефіцит Росії уже перевищив річні прогнози. Фото: reutersБюджетний дефіцит Росії уже перевищив річні прогнози. Фото: reuters

За сім місяців 2025 року дефіцит бюджету Росії склав 54 мільярди доларів, що вже перевищує річні очікування. Тільки у липні брак коштів у держбюджеті сягнув 13 мільярдів доларів.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, у порівнянні з минулим роком видатки бюджету Російської Федерації зросли на понад 20%, тоді як доходи — лише на 2,8%.

«Бюджет РФ сьогодні — бульбашка», — підкреслив Андрій Єрмак.

Нагадаємо, раніше в ГУР МО повідомляли, що через великі безповоротні втрати техніки у війні проти України російська армія розконсервовує старі бойові машини.

Останні новини про: Війна в Україні

В ЄС занепокоєні відсутністю тиску Трампа на Путіна: «Нуль, нічогісінько»
Чоловік на параплані хотів перелетіти кордон з Молдовою, його затримали
З початку року на Херсонщині внаслідок російських дронів загинули 89 дорослих та однорічний хлопчик
Реклама

Читайте також:

новини

«Це стартовий постріл пістолета», — Сєнкевич розказав, як буде проходити реформа структури мерії Миколаєва

Катерина Середа
новини

На добудову скверу біля школи №20 потрібно ще ₴30 млн, але в бюджеті Миколаєва цих грошей немає, — Сєнкевич

Юлія Бойченко
новини

Сєнкевич та Панченко пояснили, навіщо у Соляних будувати 2 км тротуару за ₴16 млн: «Люди вимагають»

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві виконком зобов’язав «Таврію-В» облаштувати укриття в магазині на Намиві

Ірина Олехнович
новини

ДЖКГ Миколаєва просить міськраду дати згоду на «списання двох вбиралень на 4 очка»

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

З початку року на Херсонщині внаслідок російських дронів загинули 89 дорослих та однорічний хлопчик
Чоловік на параплані хотів перелетіти кордон з Молдовою, його затримали
В ЄС занепокоєні відсутністю тиску Трампа на Путіна: «Нуль, нічогісінько»

«Це стартовий постріл пістолета», — Сєнкевич розказав, як буде проходити реформа структури мерії Миколаєва

Справа Князєва: у ВАКСі дивились записи з передачі грошей, які перед затриманням приніс миколаївський ексдепутат Горбуров

5 годин тому

Чоловік на параплані хотів перелетіти кордон з Молдовою, його затримали

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 42 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay