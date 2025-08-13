Київ розкритикував «Грузинську мрію» за використання кадрів війни в Україні у політичній рекламі

Правляча партія Грузії знову використала кадри руйнувань в Україні для політичної реклами. Скриншот з відео

Міністерство закордонних справ України назвало «недружнім кроком» дії правлячої партії Грузії «Грузинська мрія», яка знову використала кадри руйнувань в Україні для своєї передвиборчої агітації.

Про це ідеться у коментарі Міністерства закордонних справ.

«Прикро спостерігати, як грузинська влада плазує перед москвою та нехтує принципами гідності й незалежності, які історично притаманні грузинській нації і становлять невіддільну частину її ідентичності. Радимо політтехнологам грузинської партії влади бути чесними з власним народом і розмістити на її сторінках більш правдиву картинку: російський триколор справа й зачинені двері ЄС і НАТО зліва», — заявили в МЗС.

У відомстві наголосили, що такі кроки демонструють зневагу до українського народу та жертв російської агресії, викликаючи справедливе обурення в суспільстві. Водночас Київ запевнив, що залишається непохитним у підтримці дружнього грузинського народу на шляху до незалежної, демократичної та європейської держави.

Раніше повідомлялось, що «Грузинська мрія» оприлюднила рекламний ролик до місцевих виборів, в якому використала кадри з України.