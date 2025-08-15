Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

На Львівщині депутат міськради 3 роки не подавав декларації, бо не вміє користуватися комп’ютером

Депутат міськради Ярослав Гаврильчук 3 роки не подавав декларації бо не вміє користуватися комп’ютером. Фото Жидачівської міської радиДепутат міськради Ярослав Гаврильчук 3 роки не подавав декларації бо не вміє користуватися комп’ютером. Фото Жидачівської міської ради

На Львівщині суд визнав винним секретаря та депутата Жидачівської міської ради Ярослава Гаврильчука, у низці адміністративних правопорушень, пов’язаних із корупцією. Він три роки не подавав щорічні декларації, бо не вміє користуватися комп’ютером.

За даними постанови Жидачівського районного суду, Гаврильчук не подавав декларацій за 2021, 2022 та 2023 роки. 

Він визнав провину та заявив, що через похилий вік та слабкі навички роботи з комп’ютером не зміг вчасно їх заповнити.

«Просив врахувати те, що є особою похилого віку не володіє належним чином комп`ютерною технікою, у зв`язку з введенням воєнного стану подання декларацій було відтерміновано, а тому належно не зорієнтувався в ситуації та вчасно не подав такі декларації», — йдеться у постанові.

Крім того, Гаврильчук голосував за кошторис видатків на утримання апарату ради у 2024–2025 роках, який передбачав надбавки, премії та матеріальну допомогу для мера. Сам депутат пояснив, що не вважав це конфліктом інтересів, адже міський голова повідомив про конфлікт інтересів та не голосував за це рішення. Гаврильчук зазначив, що не звертався за додатковими роз'ясненнями цієї ситуації.

Суд оштрафував депутата на 3,4 тисячі гривень за голосування в умовах конфлікту інтересів та зобов’язав сплатити понад 605 гривень судового збору.

Нагадаємо, що директора департаменту економічного розвитку Одеської міської ради Андрія Розова підозрюють у недостовірних даних в декларації 2022 року. Розбіжності сягнули понад шість мільйонів гривень.

