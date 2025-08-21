США і ЄС уклали торговельну угоду: мита на автомобілі та автозапчастини знизять до 15%

рсула фон дер Ляєн і Дональд Трамп. Ілюстративне фото: Getty Images

США та Європейський Союз остаточно затвердили рамкову торговельну угоду, досягнуту наприкінці липня. Вона включає 15% тариф США на більшість європейських товарів, включно з автомобілями, ліками, напівпровідниками та деревиною.

Про це повідомляють у Єврокомісії.

У спільній заяві сторони зафіксували домовленості. ЄС зобов'язався скасувати мита на всі промислові товари зі США і надати пріоритетний доступ на ринок для американської сільгосппродукції та морепродуктів.

Вашингтон заявив, що готовий знизити чинні 27,5% тарифів на автомобілі та автозапчастини. Це станеться після того, як Брюссель внесе законопроєкт про зниження мит на американські товари.

Окрім тарифних послаблень, Євросоюз підтверджує намір закупити американського газу, нафти та ядерного палива на 750 мільярдів доларів, а також придбати чіпи зі штучним інтелектом на 40 мільярдів доларів.

Раніше Європейський Союз заявив, що не має можливості інвестувати 600 мільярдів доларів в економіку Сполучених Штатів, як було заявлено під час торговельних переговорів у Шотландії 27 липня.