«Хай одягне каску і їде в Україну», — віцепремʼєр Італії різко відповів Макрону на ідею з миротворцями

Миротворчі західні війська. Ілюстративне фото: Getty images

Віцепрем’єр Італії Маттео Сальвіні розкритикував президента Франції Еммануеля Макрона через його підтримку відряджання європейських військ в Україну. Він заявив, що італійські солдати у війні участі не братимуть, а сам Макрон, якщо бажає, може «одягнути каску і взяти гвинтівку».

Про це пише France Info.

— Італійські солдати в Україні? Абсолютно ні. Якщо Емманюель Макрон цього хоче, нехай сам іде. Одягни каску, візьми гвинтівку та сам іди до України, — сказав Маттео Сальвіні.

Різкі висловлювання Сальвіні 20 серпня викликали дипломатичний скандал: МЗС Франції викликало італійську посолку Емануелу Д'Алессандро.

Посолці нагадали, що ці зауваження «суперечать клімату довіри та історичним відносинам між нашими двома країнами». А ще — підривають «нещодавні двосторонні події, які підкреслили сильну схожість поглядів між двома країнами, особливо щодо непохитної підтримки України».

Це вже не перша атака Сальвіні на Макрона. Раніше, у березні, він назвав французького президента «божевільним» і звинуватив його у штовханні Європи до війни з РФ.

Раніше, у Франції запропонували розмістити миротворчі сили в центральній частині України, імовірно вздовж річки Дніпро.