МЗС України: вихід Росії з Конвенції проти катувань — це спроба приховати її злочини

Міністерство закордонних справ України відреагувало на нещодавнє рішення уряду РФ денонсувати Європейську конвенцію про запобігання катуванням. Ілюстраційне зображення. Фото: Ґвара медіа

Міністерство закордонних справ України відреагувало на нещодавнє рішення уряду РФ денонсувати Європейську конвенцію про запобігання катуванням. У відомстві вважають цей крок «фактичним визнанням системної практики катувань» та «намаганням уникнути відповідальності за грубі порушення прав людини».

Відповідну заяву оприлюднило Міністерство закордонних справ у своїх соцмережах .

Міністерство закордонних справ України звернуло увагу світової спільноти на рішення уряду РФ вийти з Європейської конвенції проти катувань та нелюдського поводження.

— Сучасна Росія — це територія беззаконня та приниження людської гідності. Вихід з Конвенції лише закріплює цю реальність та остаточно ставить РФ в один ряд із державами, де ціна людського життя та гідності дорівнює нулю, — наголосили в МЗС.

У відомстві підкреслили, що на відміну від інших міжнародних угод, Конвенція має дієвий превентивний механізм контролю — регулярні та раптові візити Європейського комітету із запобігання катуванням до місць несвободи. Проте Росія роками блокувала роботу цієї структури та відмовлялася допускати незалежних експертів на свою територію.

МЗС також зауважило, що така практика є лише частиною ширшої політики Кремля із закриття будь-яких каналів міжнародного контролю над її діями на окупованих територіях України. Зокрема мова йде і про відмови у доступі Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць утримання військовополонених. Це, за словами дипломатів, свідчить про свідоме прагнення Росії приховати масштабну систему катівень.

— Країна, що використовує катування як елемент державної політики, не може бути стороною Конвенції. Відповідальність держави-агресора за численні злочини, зокрема катування, має бути невідворотною, — зазначило відомство, закликавши міжнародну спільноту діяти активно та без зволікань.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли про те, що двох військовослужбовців РФ заочно судитимуть за незаконне утримання у нелюдських умовах та тортури цивільного жителя колишньої тимчасово окупованої території Миколаївської області.