Європа обговорює створення «безпольотної зони» аби відновити авіасполучення в Україні

Миколаївський міжнародний аеропорт після боїв. Фото: архів «МикВісті» квітень, 2022 рік

Європейські держави ведуть переговори щодо можливості запровадження «безпольотної зони» над Україною, аби дати змогу безпечно відновити комерційні авіарейси.

Про це пише The Telegraph.

За даними видання, схема може бути реалізована поетапно: спершу — над західними областями, а згодом, у міру зміцнення безпеки та довіри до будь-яких домовленостей про припинення вогню, охопити інші регіони країни.

Очікується, що відкриття авіасполучення стане важливим чинником для економічного відновлення та залучення інвестицій, а також допоможе українським біженцям швидше повернутися додому.

На початковому етапі місія передбачає використання західних винищувачів та систем протиповітряної оборони для патрулювання неба та захисту аеропортів, зокрема у Львові та на заході України.

Потім зона дії може бути розширена на Київ та інші великі міста.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що на відновлення роботи Миколаївського аеропорту, зруйнованого ще на початку повномасштабного вторгнення, потрібно 13 мільйонів євро.