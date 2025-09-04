«На вивчення є хвилина», — депутат Коваленко невдоволений, що проєкти рішень депутати отримують за день до сесії

Депутат Максим Коваленко разом з колегами-однопартійцями та міським головою перед першою онлайн-сесією у липні 2022 року. Фото з Facebook-сторінки депутата

Депутат Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція» Максим Коваленко вкотре заявив про те, що апарат міської ради надсилає проєкти рішень з бюджетних та земельних питань за день до проведення сесії, коли на їх вивчення не вистачає часу.

Проблему він озвучив під час бюджетної комісії Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

На засіданні він уточнив у голови комісії, депутата Федора Панченка, чи знає той, коли депутати отримали питання порядку денного, який виносився на їх розгляд.

— За добу десь, — відповів колезі Федір Панченко. — Я думаю, що не за добу, вчора ввечері. Фактичного часу на вивчення було тільки сьогодні 3-4 години. Наразі я вважаю, що для депутатів, особисто для мене, цього недостатньо, — сказав Максим Коваленко.

У коментарі «МикВісті» він розповів, що основна проблема все ж стосується саме земельних питань, адже здебільшого на ознайомлення поточних та бюджетних питань у депутатського корпусу є більше часу.

— Земельні питання були відправлені ввечері перед сесією. Тобто фактично, в мене, як депутата, було зранку дві години до сесії, для того, щоб всі ці питання вивчити. Там було, якщо не помиляюсь, 57 питань. І якщо поділити, то це дві хвилини на одне питання. Але у нас ще була фракція, яка, скажімо так, була майже годину. З цього виходить, що на одне питання одна хвилина. Я підняв це питання на минулій сесії і сказав, що мені недостатньо цього часу. Тоді ці питання не розглядалися. Але вони потрапили на сьогоднішню сесію. І ми могли їх розглянути, тому що час вже прийшов. Я вивчив, мав змогу. А сьогодні ще мали внести приблизно 50 питань, теж земельних. Але за день до початку сесії їх надсилати неправильно. І вони перенесуться вже на, скоріш за все, наступну 48-му сесію, — сказав Максим Коваленко.

Депутат уточнив, що папка на Google-диску, куди апарат ради завантажує документи для ознайомлення депутатів, була створена 1 вересня, а наповнена лише 2 вересня — за день до сесії, що мала відбутись 3 вересня.

— І це відбувається, на жаль, останній час. Десь півроку тому я казав, що має бути порядок денний висланий за 7 днів до початку сесії. Після цього було нормально, але от зараз маємо знову таку ситуацію, що висилається за день до сесії. Ігнорують, можна так сказати. Земельна комісія свої рішення прийняла, потім це йде на апарат ради, а апарат просто це все завантажує на диск, де ми сидимо з депутатами. І, ну, як би, часу, як особисто в мене, немає. І я про це заявляю і тоді заявляв, і на минулій сесії, і сьогодні. Сьогодні я теж перед сесією заявив, що я не пропущу ці питання, які будуть підійматися з голосу, тому що їх порядку денного за 7 днів не було. А було тільки за один день, — додає депутат.

Депутат каже, каже, що має покладатися на затвердженні пакетами рішення земельної комісії. Водночас нагадав приклад із зеленою зоною біля автовокзалу, де «комісія підтвердила документи, які виявилися підробленими».

— Я бачу, як ці земельні комісії іноді проходять, зачитуються перелік і пакетами голосують. Коли я боровся за зелену зону біля автовокзалу, то комісія, якщо я не помиляюся, це підтвердила, а потім виявилось, що там всі документи підроблені. Таким чином боротьба тривала майже рік, і вдалося зберегти цю зелену зону. Ну і багато питань по будках. У нас буває, коли спочатку будують, а потім якісь документи під це роблять. Це неправильно, це ми створюємо таку корупційну складову, спочатку побудував, а потім шукає, як це все узаконити. За жодні будки я не голосував. Це принципова позиція, — розповів Максим Коваленко.

Зазначимо, що Максим Коваленко не єдиний депутат, хто скаржився на таку практику апарату міської ради. До цього під час чергового засідання сесії депутатка Олена Кісельова (фракція «Європейська Солідарність») вказала секретарю міськради на пізнє розсилання проєктів рішення сесії, через що депутати не встигають їх вивчити. ЇЇ підтримав депутат Юрій Степанець.

Нагадаємо, що 3 вересня мало відбутися друге пленарне засідання сесії Миколаївської міської ради, де депутатам пропонували затвердити 57 земельних питань та перерозподіл бюджету. Однак, провести засідання так і не вдалось через недостатню кількість депутатів після суперечки міського голови Олександра Сєнкевича та депутатки Тетяни Домбровської через голосування за реформу структури мерії.