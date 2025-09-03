Сесія міськради Миколаєва зірвалась після суперечки Домбровської та Сєнкевича

Скриншот трансляції засідання сесії міськради Миколаєва 3 вересня

Сьогодні, 3 вересня, мало відбутися друге пленарне засідання сесії Миколаївської міської ради, де депутатам пропонували затвердити 57 земельних питань та перерозподіл бюджету. Однак, провести засідання так і не вдалось через недостатню кількість депутатів після суперечки міського голови Олександра Сєнкевича та депутатки Тетяни Домбровської через голосування за реформу структури мерії, передає кореспондент «МикВісті».

Зазначимо, що засідання розпочалось із півторагодинною затримкою. На початку сесії міський голова Олександр Сєнкевич, реагуючи на нашу публікацію щодо вимкнених камер депутатів під час онлайн-засідань, мер міста попросив депутатів обов’язково увімкнути камери. За останні кілька місяців це перший раз, коли на онлайн-засіданні було видно зареєстрованих на сесії депутатів міськради.

— На минулій сесії депутати питали, чому на весь екран показували доповідача. Залиште будь ласка ось ці іконки, щоб усі бачили не доповідача, а усіх, хто присутній на сесії, - сказав Олександр Сєнкевич, звертаючись до керівника міського інформаційно-обчислювального центру Євгена Богаченка, який забезпечує проведення онлайн-трансляцій у YouTube.

Перед тим, як приступити до розгляду питань порядку денного, слово взяла депутатка Тетяна Домбровська, яка вимагала поставити на повторне голосування питання щодо зміни структури виконавчих органів міської ради, оскільки стверджує, що система невірно зарахувала її голосування на минулому пленарному засіданні.

— 28 серпня під час дистанційного пленарного засідання, під час голосування за проект рішення про упорядкування структури виконавчих органів я особисто проголосувала «утрималась». Проте, уже коли була перерва, я попросила подивитися наш протокол голосування, і в офіційному протоколі поіменного голосування моя позиція була відображена як «за», Це не дрібна технічна помилка, це спотворення результатів голосування, яке напряму впливає на легітимність рішення міської ради. Я б хотіла, щоб цей проект рішення був поставлений на переголосування. Тому що у нас сесія не закрита. Також хочу нагадати, що коли ми з вами працювали в офлайн-сесіях, коли щось йшло не так, і ми це бачили, завжди одразу брали слово і просили поставити на повторне голосування. Зараз, на жаль, такої можливості ми не маємо. І точно так само ми робимо під час онлайн-сесій з 2022 року: якщо у когось виникають проблеми з голосуванням, або пристроєм, або не зарахувався голос, або не встиг хтось проголосувати. Завжди звучить пропозиція поставити ще раз на голосування. І це в цілому у нашій міській раді — нормальна практика, яка не викликає жодних заперечень. Тому сьогодні і прошу вас поставити це питання на переголосування. Я хочу, щоб мій голос був урахований як голос «утрималась», а не «за», - сказала Тетяна Домбровська.

Директор юридичного департаменту Євген Юзвак пояснив, що переголосування окремого питання можливе лише одразу після проведення голосування у випадку виявлення певних порушень. А в даному випадку, заявив він, можливо лише спочатку скасувати прийняте рішення, а потім вже знову ставити його на голосування.

Тетяна Домбровська та Олександр Сєнкевич понад пів години сперечались щодо голосування за структуру, скриншот з трансляції сесії

— У випадку, коли ми перейшли уже до наступних проектів рішень, то ми застосовували саме цю норму, коли депутат заявляв про певні порушення. Оскільки у нас триває пленарне засідання, і ми перейшли від проекту, який зазначає Тетяна Миколаївна, далі, то я думаю, що ми в даному випадку можемо розглянути застосування саме другої норми, проголосувати за скасування, а потім повернутися до розгляду, - сказав Євген Юзвак. — Мені здається, що коли ми проводимо сесії, і у когось виникають якісь питання.. Розумієте, якби у нас на віконцях ми б бачили прізвище депутата, обличчя та одразу при голосуванні «за», «проти» або «утримались» — це була б одна історія. Але зраз ми такого не маємо, на жаль. Також прошу, щоб надалі, якщо ми збираємось онлайн, щоб все ж таки ми мали можливість бачити на наших віконцях не тільки прізвище та людину, а і як проходить голосування. Щоб не було так, як було з голосуванням на минулому засіданні. Я не розумію, чому до цього питання, або навіть до мене особисто, а я це так розумію, зараз така увага, - сказала Тетяна Домбровська. — Ну, таку увагу ви до себе, як кажуть, зробили, публікуючи ці свої запити до нас в ЗМІ. Тому ми до вас ніякої уваги не привертали, - сказав Олександр Сєнкевич. — Я вибачаюсь, пане голово, але я кажу про те, чому ми так зараз обговорюємо саме це питання. Мое волевиявлення визначається законом і регламентом ради, а не особливостями програмного забезпечення Zoom. Тому я прошу поставити це питання на переголосування, - сказала Тетяна Домбровська. — Для цього є закон і норми регламенту. Наші з вами зустрічі відбуваються у форматі онлайн-засідання. І ми використовуємо з вами программу Zoom. У нас є платна версія, яка дозволяє сидіти в цих засіданнях більше 40 хвилин, і надає додаткові можливості. Для того, щоб зробити своє волевиявлення, будь-якому депутату потрібно зробити дві дії: обрати серед трьох варіантів варіант, як ви голосуєте, а також другу дію, нажати підтвердити своє голосування кнопкою «проголосувати». Просто так клацнути, як це було в залі, хтось переплутав, заснув і натиснув не ту кнопку. Саме для цього в регламенті передбачено, що депутат може сказати, що натиснув не на ту кнопку, не так проголосував, хотів «За», а нажав «утриматись», і потім ще нажав кнопку «проголосувати», чи як депутат Петров на минулій сесії хотів утриматись з приводу питання по сортувальній лінії, а натиснув кнопку «За». Голосування було закінчене, ми перейшли до голосування інших питань. Є процедура, про яку нам щойно розказав директор департаменту. Зараз за вашим проханням я винесу питання щодо скасування прийнятого проекту рішення, і ми так раніше теж робили, - сказав Олександр Сєнкевич.

Проте, Тетяна Домбровська наполягала на тому, щоб Олександр Сєнкевич як головуючий на засіданні, поставив спірне питання саме на переголосування. У іншому випадку вона пригрозила звернутися до правоохоронних органів, аби перевірити законність прийнятих на онлайн-сесіях рішень.

— Це питання не лише в моїй особистій позиції, йдеться про довіру громади, прозорості, чесності роботи міської ради. Якщо протоколи голосувань містять недостовірні дані — це створює ризики легітимності для будь-якого рішення. Я хочу також зазначити, що це питання треба винести на переголосування, а не скасування. Якщо цього не буде — я буду вимушена звернатись до правоохоронних органів. Якщо ми відмотаємо наші сесії, які були раніше, ми робили так, як було зручно міській раді. Я прошу поставитись до цього серйозно, - сказала депутатка.

Міський голова Миколаєва сказав, що вона має на це повне право. При цьому, Олександр Сєнкевич запевнив, що діє в рамках регламенту.

— Я почув ваше бажання. Якщо у вас є якісь думки про спотворення — ви можете подати заяву в поліцію, і ви маєте право це зробити, і поліція подивиться, чи можливе втручання в онлайн-голосування. Можливо, вони знайдуть вразливість в програмі Zoom, це ж світовий скандал може бути. Якщо таке справді можливо, і експертиза покаже, що це можливо, то ми справді будемо заново виносити проект рішення на голосування. В іншому випадку ми будемо діяти за регламенту, - сказав Олександр Сєнкевич.

Під час обговорення цього питання Тетяна Домбровська звернулась до керівника юрдепартаменту щодо того, яким чином вона могла дізнатись, як система зарахувала її голос, враховуючи те, що ці дані на сесії ніяк не озвучують. Посадовець сказав, що для цього вона може звернутись до комунального підриємства, яке здійснює супровід сесії, і він вам може надати результати голосування.

Тетяна Домбровська зауважила, що результати поіменного голосування депутати можуть отримати через кілька годин після голосування, а іноді і наступного дня.

— Навіть коли сесія закривається, і я прошу подивитися протокол поіменного голосування — я чекаю до вечора. Мені не надають найближчі там 15 хвилин. Тому зараз питання про те, що я не відразу відреагувала, не може стояти, тому що я не бачила поіменне голосування, і не могла його побачити. Я звертаюсь до апарату після голосування, і мені віддають інколи навіть на другий день протокол голосування. Як я могла побачити і відразу підняти це питання? Прошу поставити на переголосування, - сказала Тетяна Домбровська.

Позицію депутатки підтримав її колега, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він вважає, що під час сесії на вимогу депутатів мають одразу показувати поіменне голосування, а не просто кількість голосів за конкретне питання.

— Справа честі захистити наших депутатів, я погоджуюся з Тетяною, у мене теж таке було. Я не вірю в глюки, але в чому проблема одразу після голосування виставляти поіменно, хто за що проголосував? Це можливо фізично? Якщо депутати просять, наприклад?, - запитав Віталій Кім. — Це може зайняти трохи більше часу, тому що відділу стандартизації потрібно обробити: вивантажити з Зуму таблицю, підвірити її, потім опублікувати, - сказав Дмитро Фалько. — Скільки часу на це потрібно?, - спитав Віталій Кім. — Порядка 5 - 7 хвилин, - сказав Дмитро Фалько. – Моя пропозиція така. Після важливих голосувань, які є принциповими для будь-якого депутата, щоб можна було в короткий термін показувати і людям, і депутатам, хто як проголосував. Ти підвірився, що все добре, і пішов собі з відчуттям виконаної роботи. Треба просто прозоро дати можливість це зробити, - сказав Віталій Кім.

Олександр Сєнкевич погодився з пропозицією і сказав що це технічно можливо робити, але не по кожному питанню порядку денного, бо це уповільнить роботу міськради.

Загалом, обговорення та суперечка продовжувалися понад пів години. В результаті, міський голова поставив на голосування питання про скасування рішення. В голосуванні взяли участь 26 депутатів, при необхідному мінімумі в 28 для повноважності засідання. На початку пленарного засідання зареєструвався 31 депутат, після суперечки між Тетяною Домбровською та Олександром Сєнкевичем залишилось лише 26. Для кворуму і прийняття рішень необхідно 28 депутатів, тож мер Олександр Сєнкевич був змушений оголосити перерву в засіданні до завтра, 4 вересня.

Як відомо, депутат Миколаївської міської ради від партії «Слуга народу» Тетяна Домбровська заявила, що не підтримувала проєкт рішення «Про упорядкування структури Миколаївської міської ради та її виконавчих органів» (s-dz-001), який ухвалили на засіданні сесії 28 серпня. Водночас у протоколі сесії її голос зазначений, як «за». Слід зазначити, що згідно з протоколом, за проєкт проголосували 28 депутатів. Можливо, якщо голос Домбровської буде відкликаний, ймовірно, рішення визнають неприйнятим. Раніше повідомлялось, що депутати Миколаївської міської ради затвердили оновлену структуру виконавчих органів мерії.