ВРУ офіційно відновила трансляцію засідань на каналі «Рада»

У вівторок, 16 вересня, телеканал «Рада» офіційно відновив трансляцію засідань Верховної Ради України. Це вдруге з початку повномасштабного вторгнення, коли роботу ВРУ показували відкрито у прямому ефірі.

Так, онлайн-трансляція показує пленарне засідання 14-ї сесії IX скликання.

Трансляція розпочалася з згадки про засновника «Української правди» Георгія Гонгадзе та інших журналістів, які загинули під час виконання своїх професійних обов’язків. Окрім цього, парламентарії вшанували хвилиною мовчання всіх військових та цивільних, які загинули, захищаючи Україну від російської агресії.

На початку самого пленарного засідання депутати виступили з промовами від різних фракцій, висловивши свої позиції щодо майбутнього телемарафону «Єдині Новини», державного бюджету на 2026 рік, плану дій уряду і коментарями щодо невеликої кількості народних депутатів на засіданнях у парламенті.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни телеканал «Рада» лише один раз проводив пряму трансляцію засідання — 31 липня 2025 року, коли парламент голосував за відновлення незалежності НАБУ та САП.

Згодом Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що прямі трансляції відновлять з початку нової сесії у вересні. Це стало можливим після того, як понад 50 громадських організацій та медіа звернулися до парламенту з вимогою відновити онлайн-трансляції пленарних засідань і завчасно публікувати порядок денний.

Раніше, за словами Стефанчука,  відсутність прямих трансляцій парламентських засідань була зумовлена виключно міркуваннями безпеки.

