  вівторок

    19 серпня, 2025

    Миколаїв

  • 19 серпня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 22.6° Переважно ясно

Стефанчук анонсував повернення трансляцій Верховної Ради у вересні

Засідання Верховної Ради. Фото: Facebook / Ruslan StefanchukЗасідання Верховної Ради. Фото: Facebook / Ruslan Stefanchuk

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що прямі трансляції засідань парламенту відновлять з початку нової сесії у вересні.

Про це повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко в соцмережах.

За його словами, він запитав спікера парламенту, чому досі немає відкритих трансляцій роботи Ради. У відповідь Стефанчук зазначив, що для цього буде ухвалена спеціальна постанова.

— Стефанчук заявив, що має бути постанова про повернення трансляції Ради з початку нової сесії — з вересня, — розповів Олексій Гончаренко.

Крім того, голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин підтвердив, що постанова про повернення трансляцій уже готова та перебуває на погодженні з більшістю.

Раніше Руслан Стефанчук заявляв, що відсутність прямих трансляцій парламентських засідань зумовлена виключно міркуваннями безпеки.

Нагадаємо, що понад 50 громадських організацій і медіа звернулися до Верховної Ради з вимогою відновити онлайн-трансляції пленарних засідань на телеканалі «Рада», а також завчасно публікувати порядки денні.

Понад ₴364 млн збитків: серед фігурантів справи про розкрадання і мер Баштанки Береговий

Світлана Іванченко

Посадовці Миколаївщини отримали 20 підозр у махінаціях на сотні мільйонів, — генпрокурор

Велика Британія допоможе Україні провести перші вибори після завершення війни

