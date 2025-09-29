Не знадобилось: Миколаїв подарує Чорноморську обладнання за ₴4 млн

Миколаївська міська рада планує безоплатно передати Чорноморську Одеської області обладнання вартістю 4 мільйони гривень.

Про це свідчить проєкт рішення, розміщений на сайті міськради Миколаєва, пишуть «МикВісті».

Мова йде про одну одиницю обладнання: майстер синхронізація для 4 модулів Master Panel ST1 виробника Jenbacher, балансова вартість якого складає 4 мільйони 67 тисяч гривень. Його Миколаїв отримав як гуманітарну допомогу від Міжнародної організації з міграції (МОМ), яка і звернулась до міста з проханням про його передачу Чорноморську.

Миколаїв передасть Чорноморську обладнання на 4 мільйони, скриншот з проекту рішення міськради

У коментарі «МикВісті» директор Миколаївоблтеплоенерго Микола Логвінов, у власності якого наразі перебуває обладнання, пояснив, що це обладнання необхідне для синхронізації чотирьох когенераційних установок. Ним Миколаїв так і не скористався.

За словами Миколи Логвінова, Master Panel Миколаїв отримав наприкінці минулого року. Він був потрібен комунальному підприємству для того, щоб запустити об’єкт когенерації, однак обладнання прийшло з запізненням, тож Миколаївоблтеплоенерго знайшло інше технічне рішення, щоб синхронізувати установки.

— Це майстер синхронізації когенераційних установок, він розрахований а 4 установки. Нам його повинні були передати десь у жовтні минулого року, коли ми там будували один об’єкт. Але МОМ запізнився, і він його передав його уже десь у грудні, коли ми уже запустили ці установки. Ми чекали це обладнання, але воно не надійшло вчасно. І для того, щоб запустити об’єкт — ми знайшли інше технічне рішення. Тому на тому об’єкті, де ми його планували, він уже не потрібен. Його можна використати на інших проєктах, але ці проєкти ми будемо реалізовувати не раніше, ніж за рік. Тому воно лежало б на складі. А у Чорноморську воно потрібне. І МОМ попросив, щоб ми його передали на Чорноморську громаду, — розказав Микола Логвінов.

Нагадаємо, що попри наближеність опалювального сезону, не всі будинки Миколаєва готові до подачі тепла. За даними Миколаївоблтеплоенерго, із 1231 будинку станом на 25 вересня акти готовності мають лише 46 — це всього 3,7% від загальної кількості.

Раніше повідомлялось, що станом на вересень борг держави перед КП «Миколаївоблтеплоенерго» склав понад один мільярд гривень, який мали виплатити підприємству за різницю між затвердженим та економічно обґрунтованим тарифом.

Миколаївоблтеплоенерго отримає 15 когенераційних установок загальною потужністю 27,5 МВт у рамках проєкту Світового банку.