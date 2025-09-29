Член британського парламенту відповів «МикВісті», що думає про онлайн-сесії з виключеними камерами

Член Британського парламенту Сер Джон Віттінгдейл. Фото: «МикВісті»

Член Британського парламенту Сер Джон Віттінгдейл вважає, що при будь-яких безпекових ризиках парламенти мають залишатися відкритими та доступними для суспільства й медіа.

Такою думкою він поділився у відповідь на запитання журналіста «МикВісті» Олега Деренюги про обмеження доступу медіа до парламенту та самоврядування в Україні.

Журналіст спитав, що мало б статися у Великій Британії, аби її парламент закрили від ЗМІ, депутати почали засідати онлайн, частина з «барбершопів» або домашнього дивану, а інша взагалі з вимкненими камерами.

— Ми дуже твердо віримо, що парламент — це місце, де представники народу, виборці зустрічаються, щоб ухвалювати закони та вести дебати. І що люди повинні мати змогу бачити, як це відбувається на практиці. Отже, щоб прийти і подивитися на засідання, вам не потрібен паспорт. Ви повинні пройти перевірку, щоб упевнитися, що не несете зброю чи щось подібне. Але просто зайти на балкон для відвідувачів, щоб спостерігати, досі може будь-хто, хто цього хоче. І ми розглядаємо це як дуже важливу частину демократії. Я багато разів спостерігав за засіданнями Верховної Ради, і там зовсім інші підходи. Я бачив, як там доходило до бійок, — каже Сер Джон Віттінгдейл.

Він зазначив, що раніше в британському парламенті навіть не було металевої огорожі для контролю безпеки. Її довелося встановити після низки нападів, зокрема терактів та трагічних інцидентів із загибеллю людей.

— Ми мали кілька нападів на британський парламент, здебільшого з боку ісламських терористів. Але був один особливий випадок, коли хтось на автомобілі врізався у пішоходів на мосту поруч із парламентом, а потім прорвався через ворота. Він убив поліціянта, перш ніж його зрештою застрелив один з озброєних детективів, які охороняли міністра. Також кілька членів парламенту були вбиті у своїх округах. Один із моїх близьких друзів був вбитий, коли зустрічався з виборцями приблизно три чи чотири роки тому. У результаті заходи безпеки значно посилили. Звідси ворота, паркани, а також охорона, коли я бачуся з виборцями у своєму окрузі, — пояснив Сер Джон Віттінгдейл.

Скриншот трансляції засідання сесії міськради Миколаєва 3 вересня

Окремо політик розповів, що у британському парламенті журналісти мають спеціальні місця для роботи, можуть спілкуватися з депутатами, а зйомка та трансляція засідань здійснюється централізовано за встановленими правилами.

— Що стосується медіа, то у кожної газети у Великій Британії є кореспондент чи репортер, якого відправляють висвітлювати події у парламенті. Вони мають доступ до спеціальної ложі. Вони мають доступ, який інші не отримують. Там вони можуть зустрічатися з депутатами, а зйомка та трансляція парламенту здійснюється централізовано. Тобто сам парламент має стаціонарні камери, які знімають засідання. А потім цей матеріал передають будь-яким телеканалам, які хочуть його використовувати. Тобто усе контролюється з одного центру, але за доволі суворими правилами того, що можна показувати. Після цього записи доступні будь-кому, хто хоче їх використати, — підсумував політик.

Нагадаємо, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що шукатиме компроміс для подальшого діалогу з депутатським корпусом, аби «розблокувати» роботу сесій Миколаївської міської ради.

Нагадаємо, що 3 вересня, мало відбутися друге пленарне засідання сесії Миколаївської міської ради, де депутатам пропонували затвердити 57 земельних питань та перерозподіл бюджету. Однак, провести засідання так і не вдалось через недостатню кількість депутатів після суперечки міського голови Олександра Сєнкевича та депутатки Тетяни Домбровської через голосування за реформу структури мерії.

Засідання продовжили 4 вересня. Під час сесії голова Миколаївської ОВА Віталій Кім відреагував на сумніви депутатів міськради щодо доцільності фінансування з міського бюджету обласної муніципальної варти. Він нагадав, що варта бере участь у протиповітряній обороні та «на 90% працює саме на захист Миколаєва». Також на сесії депутати затвердили зміни до бюджету на 2025 рік. Доходи міста зросли на понад 623 мільйони гривень завдяки додатковим податкам та субвенціям від держави.

Вже 11 вересня депутати Миколаївської міської ради зібралися на четверте пленарне засідання сесії, щоб розглянути земельні питання. Однак через недостатню кількість голосів засідання знову довелося переносити. Депутат і голова Миколаївської ОВА Віталій Кім назвав роботу сесії «бутафорією».