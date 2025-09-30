Лукашенко багато розмовляє з Путіним, — у Трампа пояснили, з чим пов’язане «потепління» у відносинах з Білоруссю

У Трампа пояснили, з чим пов’язане «потепління» у відносинах з Білоруссю. Ілюстративне фото: Reuters

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що налагодження контактів з Мінськом пов’язане з бажанням Вашингтону забезпечити канали комунікації з Володимиром Путіним.

Заяву Келлога цитує The Guardian.

За словами Келлога, увага до Олександра Лукашенка пояснюється тим, що він постійно спілкується з главою Кремля.

— Ми не знаємо, що він говорить, але ми знаємо, що він розмовляє з ним. Але що ми зробили, так це налагодили зв'язок, щоб забезпечити відкритість ліній зв'язку, щоб ми могли переконатися, що всі наші повідомлення передаються президенту Путіну, — сказав Кіт Келлог.

Саме цим, як зазначив спецпредставник, було зумовлене рішення США зняти санкції з білоруської авіакомпанії «Белавіа».

— Це була причина, чому ми це робили; спочатку ми не збиралися звільняти політичних в'язнів, — додав він.

Хоча звільнення частини політв’язнів він назвав позитивним результатом, чиновник наголосив, що головна мета переговорів полягала у пошуку шляхів завершення війни між Україною та Росією.

Водночас Келлог підкреслив, що США не мають ілюзій щодо Лукашенка: «Ми знаємо, що якщо він відпустить одного, то, ймовірно, посадить ще двох».

Окремо він згадав і про домовленість щодо технічного обслуговування літаків «Белавіа», щоб «їхні літаки не падали з неба», але дати зрозуміти, що вони не повинні використовувати їх для «мерзенних цілей» і перевезень мігрантів до Європи.

Нагадаємо, Кіт Келлог заявив, що президент Дональд Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території Росії.