Сєнкевич відповів прессекретарю Путіна: «Ця істота досі не зрозуміла, що Миколаїв не хоче до Росії»

Олександр Сєнкевич. Фото: МикВістіОлександр Сєнкевич. Фото: МикВісті

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич відреагував на слова прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, який заявив, що жителі міста нібито хочуть приєднатися до Росії.

Про це він сказав під час засідання сесії Миколаївської міської ради у вівторок, 30 вересня, пишуть «МикВісті».

Олександр Сєнкевич нагадав, що ще у 2022 році миколаївці чітко довели свою позицію — місто залишатиметься українським.

«Ця істота досі не зрозуміла, що миколаївці ще у 2022 році чітко висловили свою позицію щодо Росії та її «приєднання». Місто-герой Миколаїв відстояло своє право бути частиною України, показало патріотичність та готовність захищати національні інтереси. Подібні заяви — не більше ніж порожні слова», — заявив мер.

За його словами, велика кількість жителів Миколаєва нині воює на фронті, а багато хто віддав життя за свободу України. Тому слова Кремля він назвав маніпуляцією.

Сєнкевич також підкреслив, що більшість жертв російських обстрілів у місті були російськомовними: «Коли ви говорите про «захист російськомовних», ви забуваєте, що саме Росія їх і вбиває».

«Сам прессекретар Кремля дозволяє собі заяви щодо Миколаївської області. Вбивці кажуть, що їхні жертви начебто хотіли б «приєднатися» до них. Це настільки абсурдно… Цікаво лише, що росіяни у це повірять і справді вирішать, що треба «рятувати» тих, хто нібито мріє стати частиною цієї недоімперії», — заявив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, що мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що депутатка групи «Санація» Тетяна Домбровська стоїть за його критикою у Телеграм-каналах.

Нагадаємо, депутатка Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська звернулась до міського голови з проханням розглянути проєкти рішень і закрити сесію, яка розпочалась ще у серпні, а не додавати щоразу на розгляд депутатів нові питання.

Зазначимо, 28 серпня депутати Миколаївської міської ради затвердили оновлену структуру виконавчих органів мерії. Пізніше Тетяна Домбровська заявила, що не підтримувала проєкт рішення «Про упорядкування структури Миколаївської міської ради та її виконавчих органів» (s-dz-001). Водночас у протоколі сесії її голос зазначений, як «за».

Головне сьогодні