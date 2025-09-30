  • середа

    1 жовтня, 2025

  • 9.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 1 жовтня , 2025 середа

  • Миколаїв • 9.2° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Вважав його своїм сином, — Лукашенко образився на Зеленського за те, що той назвав його й Путіна «дідами»

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко під час Євразійського економічного форуму в 2023 році. Фото: APЛідер Білорусі Олександр Лукашенко під час Євразійського економічного форуму в 2023 році. Фото: AP

Очільник Білорусі Олександр Лукашенко висловив обурення через заяву президента України Володимира Зеленського, що він «живе у своєму світі».

Про це заявив Лукашенко під час зустрічі з керівниками урядових делегацій на засіданні Євразійської міжурядової ради та Ради глав урядів СНД, повідомляє «МикВісті» з посиланням на Hromadske.

Він закликав присутніх активніше розвивати економічну співпрацю, зокрема в умовах «переділу світу» та «конкурентної боротьби».

— Ви — генерали економік своїх країн. Я вже людина… Як нещодавно сказав мій колега, якого я вважав своїм сином, Володя Зеленський, ми тут із Путіним — старі люди, десь там «шепочемось по кутках» на шкоду іншим. Повна нісенітниця, — сказав Лукашенко.

Напередодні, на запитання журналістів щодо пропозиції Лукашенка зустрітися, Зеленський відповів, що не бачить сенсу про це розмовляти.

— Він (Лукашенко, — прим.) у своєму світі, але Володимир Путін іноді навідується, і вони базікають, два старі діди. Важко коментувати, — пояснив він.

Нагадаємо, раніше США повідомили, що знімуть санкції з «Белавіа» та планують повернути посольство в Мінськ.

Останні новини про: Білорусь

США знімуть санкції з «Белавіа» та планують повернути посольство в Мінськ
Польща закрила кордон з Білоруссю
Польща закликала громадян терміново покинути Білорусь
Реклама

Читайте також:

новини

Сєнкевич відповів прессекретарю Путіна: «Ця істота досі не зрозуміла, що Миколаїв не хоче до Росії»

Альона Коханчук
новини

«Практика шантажу депутатів має піти у забуття», — Кісельова про розгляд питань на сесіях

Альона Коханчук
новини

Сєнкевич звинуватив Домбровську в інформаційній атаці на міськраду через Телеграм-канали

Юлія Бойченко
новини

Домбровська просить закрити сесію й не розглядати питання з голосу: «Досить «пакувати» важливе з шкурняками»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Депутати міськради Миколаєва об‘єднались в нову групу «Санація»

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Білорусь

Польща закликала громадян терміново покинути Білорусь
Польща закрила кордон з Білоруссю
США знімуть санкції з «Белавіа» та планують повернути посольство в Мінськ

З 1 жовтня новий водогін у Миколаєві підключать до електроживлення, — Кім

«Звернення переносяться із року в рік», — Береза про нестачу коштів для ремонту доріг у приватному секторі

6 годин тому

Гроші закінчились. Як відбудова школи у Миколаєві зупинилася на півдорозі

Юлія Бойченко

Головне сьогодні