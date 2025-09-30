Вважав його своїм сином, — Лукашенко образився на Зеленського за те, що той назвав його й Путіна «дідами»
- Ірина Олехнович
22:57, 30 вересня, 2025
Очільник Білорусі Олександр Лукашенко висловив обурення через заяву президента України Володимира Зеленського, що він «живе у своєму світі».
Про це заявив Лукашенко під час зустрічі з керівниками урядових делегацій на засіданні Євразійської міжурядової ради та Ради глав урядів СНД, повідомляє «МикВісті» з посиланням на Hromadske.
Він закликав присутніх активніше розвивати економічну співпрацю, зокрема в умовах «переділу світу» та «конкурентної боротьби».
— Ви — генерали економік своїх країн. Я вже людина… Як нещодавно сказав мій колега, якого я вважав своїм сином, Володя Зеленський, ми тут із Путіним — старі люди, десь там «шепочемось по кутках» на шкоду іншим. Повна нісенітниця, — сказав Лукашенко.
Напередодні, на запитання журналістів щодо пропозиції Лукашенка зустрітися, Зеленський відповів, що не бачить сенсу про це розмовляти.
— Він (Лукашенко, — прим.) у своєму світі, але Володимир Путін іноді навідується, і вони базікають, два старі діди. Важко коментувати, — пояснив він.
Нагадаємо, раніше США повідомили, що знімуть санкції з «Белавіа» та планують повернути посольство в Мінськ.
