США знімуть санкції з «Белавіа» та планують повернути посольство в Мінськ

США знімуть санкції з «Белавіа» та планують повернути посольство в Мінськ. Фото: колаж США знімуть санкції з «Белавіа» та планують повернути посольство в Мінськ. Фото: колаж «МикВісті»

Сполучені Штати найближчим часом скасують санкції проти білоруської авіакомпанії «Белавіа» та розглядають можливість відновлення роботи свого посольства в Мінську.

Про це заявив спецпредставник президента США Джон Коул під час візиту до Білорусі, повідомляє державне агентство «БелТА».

За його словами, рішення про зняття санкцій ухвалив президент США Дональд Трамп після телефонної розмови з Олександром Лукашенком.

— Це рішення було ухвалене президентом, який сказав: «Зробіть це негайно». Наразі воно вже затверджене всіма відповідними міністерствами та відомствами, — наголосив Коул.

Реклама

Він також додав, що скасування санкцій щодо «Белавіа» — лише перший крок. Наступним США планують повернути американське посольство в Мінськ.

— Ми хочемо, щоб американське посольство повернулося до Мінська найближчим часом. Це питання недалекого майбутнього, — зазначив представник Білого дому.

Нагадаємо, 28 лютого 2022 року Держдепартамент США оголосив про від’їзд дипломатів та тимчасове припинення роботи посольства в Мінську після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Згодом, у серпні 2024 року, США внесли «Белавіа» до санкційного списку, а до цього Міністерство торгівлі кілька разів продовжувало експортні обмеження щодо авіакомпанії. «Белавіа» також перебуває під санкціями Євросоюзу з 2021 року через міграційну кризу на кордоні та примусову посадку літака Ryanair. Минулого року суд ЄС відхилив позов авіакомпанії щодо зняття цих обмежень.

Нагадаємо, раніше Бессент заявляв, що президент Сполучені Штати Америки готові посилити економічний тиск на Росію, однак для цього потрібні відповідні дії із боку європейських союзників.

