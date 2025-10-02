Стало відомо, коли відбудеться засідання форматі «Рамштайн»

Засідання у форматі «Рамштайн». Ілюстративне фото: Офіс президента

Засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться 15 жовтня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Про це повідомила пресслужба НАТО у четвер, 2 жовтня.

Це буде вже 31-ше засідання «Рамштайну». Його скликають Велика Британія та Німеччина.

Також 15 жовтня пройде засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони.

За даними Інтерфакс-Україна, у рамках заходу відбудеться й засідання Ради Україна-НАТО за участю міністра оборони Дениса Шмигаля, який теж буде брати участь у засіданні «Рамштайну».

