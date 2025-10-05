Місцеві вибори у Грузії: перемагають проросійські сили на тлі сутичок опозиції зі спецназом

Спецпризначенці та протестувальники біля президентського палацу, Тбілісі, Грузія, 4 жовтня 2025 року. Фото: Reuters

Проросійська правляча партія «Грузинська мрія» оголосила про свою перемогу на місцевих виборах у Грузії, які бойкотувала частина прозахідної опозиції. Оголошення результатів спровокувало масові протести в Тбілісі, які переросли у спробу штурму президентського палацу, сутички зі спецназом, застосування сльозогінного газу та водометів.

За офіційними даними ЦВК Грузії, кандидати від «Грузинської мрії» перемогли у всіх містах та муніципалітетах країни.

«Голосування завершилося о 20:00 за місцевим часом, після чого проурядовий телеканал «Імеді» опублікував екзит-пол. Згідно з цими даними, Каладзе набрав на виборах мера Тбілісі 77,4%, а «Грузинська мрія» в столиці — понад 76% голосів», — йдеться у повідомленні.

Однак великі опозиційні партії, зокрема «Коаліція за зміни» та «Єдиний національний рух», які посіли друге і третє місця на парламентських виборах 2024 року, бойкотували голосування. Через це у 26 муніципалітетах кандидати від правлячої партії балотувалися без жодного суперника.

Політична атмосфера була вкрай напруженою, оскільки багато опозиційних лідерів та активістів, включаючи експрезидента Міхеіла Саакашвілі, зустріли день виборів у в'язницях за різними звинуваченнями.

Крім того, вибори пройшли за умов браку міжнародного контролю: за ними спостерігали лише 28 міжнародних організацій, що в 13 разів менше, ніж у 2021 році. Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ не направило свою місію, оскільки отримало запрошення менш ніж за місяць до голосування.

Ще до закриття дільниць прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе заявив, що його партія перемагає з результатом понад 70% по всій країні. Відразу після публікації екзит-полів лідери «Грузинської мрії» на чолі з мільярдером Бідзіною Іванішвілі оголосили про перемогу.

Паралельно з цим в центрі Тбілісі проходив мітинг опозиції, яка заявила про плани «мирного повалення влади». Після закликів лідерів, зокрема представника «Національного руху» Муртаза Зоделави, частина протестувальників рушила до президентського палацу Орбеліані. Демонстрантам вдалося прорватися у двір будівлі, фактично знісши паркан.

Масові протести в Грузії, 4 жовтня 2025 року. Фото: Telegram/Tbilisi life

Силовики у відповідь застосували перцевий спрей, сльозогінний газ та водомет для витіснення людей після чого на місце були стягнуті додаткові сили спецназу.

«На місці відбулися сутички демонстрантів і поліції. Є постраждалі і затримані. Частина протестувальників звела біля палацу барикади і підпалила їх», — йдеться у повідомленні.

За даними МВС Грузії, внаслідок сутичок постраждали 14 співробітників правоохоронних органів, один з них перебуває у важкому стані. Відомство порушило кримінальну справу за низкою тяжких статей, включаючи заклики до насильницького повалення державної влади та спробу захоплення об'єкта особливого значення.

Прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе назвав події «спробою повалення влади», яка «провалилася», і пообіцяв суворо покарати всіх учасників. Він заявив, що за їхньою поведінкою пильно стежили, і що «під арешт може потрапити понад 30 безсовісних учасників насильства», та звинуватив в організації протесту «іноземні спецслужби».

«Вночі були затримані члени організаційного комітету акції 4 жовтня — опозиціонери Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава, Іраклій Надірадзе, Паата Манджгаладзе і Лаша Берідзе. Їм інкримінується заклик до насильницької зміни конституційного ладу Грузії або повалення державної влади, а також організація, керівництво і участь у групових актах насильства. За ці злочини передбачено до 9 років позбавлення волі», — заявили в МВС.

П'ята президентка Саломе Зурабішвілі не підтримала дії частини опозиції та заявила, що «цю пародію на захоплення президентського палацу може влаштувати тільки режим, щоб дискредитувати 310-денний мирний протест грузинського народу».

Раніше повідомлялось, що 4 жовтня у столиці Тбілісі сотні людей вийшли на акцію протесту.