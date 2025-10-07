МАГАТЕ провело додаткову інспекцію на Південноукраїнській АЕС
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
22:07, 07 жовтня, 2025
-
Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) здійснили додаткову перевірку на Південноукраїнській атомній електростанції.
Як повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України, 6 жовтня 2025 року у філії «ВП «Південноукраїнська АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом» провели інспекцію відповідно до вимог статті 4.b.(i) Додаткового протоколу до Угоди про застосування гарантій у межах Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
Метою перевірки було підтвердження відсутності будь-якої «незаявленої ядерної діяльності» та відбір проб довкілля для аналізу. Наразі відомо, що всі перевірки пройшли без зауважень.
Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що вночі біля Південноукраїнської АЕС вибухнув безпілотник.
Останні новини про: Південноукраїнська АЕС
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.