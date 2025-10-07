  • вівторок

МАГАТЕ провело додаткову інспекцію на Південноукраїнській АЕС

Південноукраїнська атомна електростанція. Фото: Facebook / Південноукраїнський енергокомплексПівденноукраїнська атомна електростанція. Фото: Facebook / Південноукраїнський енергокомплекс

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) здійснили додаткову перевірку на Південноукраїнській атомній електростанції.

Як повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України, 6 жовтня 2025 року у філії «ВП «Південноукраїнська АЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом» провели інспекцію відповідно до вимог статті 4.b.(i) Додаткового протоколу до Угоди про застосування гарантій у межах Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Метою перевірки було підтвердження відсутності будь-якої «незаявленої ядерної діяльності» та відбір проб довкілля для аналізу. Наразі відомо, що всі перевірки пройшли без зауважень.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що вночі біля Південноукраїнської АЕС вибухнув безпілотник.

