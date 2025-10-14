Дії Трампа для завершення війни в Газі можуть спрацювати й для України, — Зеленський

Зеленський вважає, що США здатні зробити правильні кроки для припинення війни в Європі. Фото: Офис президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що президенту США Дональду Трампу вдалося реалізувати необхідні дії для завершення війни на Близькому Сході. На його думку, подібні «правильні кроки» Сполучених Штатів можуть допомогти зупинити війну в Україні.

Про це Володимир Зеленський написав у Telegram 14 жовтня.

Він зазначив, що після завершення війни в Газі важливо не втратити імпульс поширення миру, адже війна в Європі також може бути завершена за умови лідерства США та партнерів.

Президент наголосив, що Дональду Трампу вдалося досягти звільнення заручників і припинення бойових дій у Газі, і цей досвід може стати прикладом для припинення російської агресії проти України.

Реклама

Також Володимир Зеленський повідомив, що обговорив ці питання з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Сторони зосередили увагу на наслідках російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі та потребі посилення протиповітряної оборони.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп підтвердив, що у п’ятницю, 17 жовтня, планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Також нещодавно, Дональд Трамп заявив, що рішення про передачу Україні ракет Tomahawk «певною мірою ухвалене», але наголосив, що не прагне ескалації з Росією.

Він зазначив, що готовий передати Україні крилаті ракети Tomahawk, якщо війна з Росією не буде врегульована. За його словами, така заява є елементом тиску на Кремль, і це питання він планує обговорити особисто з російським лідером Володимиром Путіним.

Водночас президент Росії Володимир Путін наголосив, що використання Україною ракет Tomahawk «зашкодить відносинам Москви та Вашингтона». Згодом у Кремлі заявили, що чекають на конкретні рішення Сполучених Штатів щодо можливого постачання Україні крилатих ракет.