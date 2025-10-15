США готові разом із G7 посилити санкції проти Росії, — Свириденко після зустрічі у Вашингтоні

США та G7 готують нові кроки для посилення тиску на Росію. Фото: Юлія Свириденко

Міністр фінансів США Скотт Бессент під час зустрічі з прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко у Вашингтоні заявив, що Сполучені Штати готові координувати дії з партнерами з G7, аби посилити тиск на Росію.

Як повідомили у Мінфіні США, Бессент наголосив на важливості того, щоб європейські союзники також збільшили санкційний тиск не лише на РФ, а й на країни, які допомагають їй, купуючи російську нафту.

Юлія Свириденко зазначила, що після зустрічі вже розпочав роботу Американсько-український інвестиційний фонд відбудови.

За її словами, нині формується перший перелік потенційних проєктів — насамперед у сферах енергетики, інфраструктури та критичних мінералів.

Також сторони обговорили співпрацю задля енергетичної безпеки Європи. Свириденко наголосила, що Росія має остаточно втратити важелі впливу на європейських партнерів і джерела прибутку від війни.

Раніш міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент підписали угоду між двома країнами ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Слід зазначити, що міжнародна фінансова корпорація розвитку США зробила перший внесок в Американсько-український інвестиційний фонд відбудови в розмірі 75 мільйонів доларів. Тепер Україна подвоїть цю суму, сформувавши стартовий капітал фонду у 150 мільйонів доларів.