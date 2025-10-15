США готові разом із G7 посилити санкції проти Росії, — Свириденко після зустрічі у Вашингтоні
- Марія Хаміцевич
8:50, 15 жовтня, 2025
Міністр фінансів США Скотт Бессент під час зустрічі з прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко у Вашингтоні заявив, що Сполучені Штати готові координувати дії з партнерами з G7, аби посилити тиск на Росію.
Як повідомили у Мінфіні США, Бессент наголосив на важливості того, щоб європейські союзники також збільшили санкційний тиск не лише на РФ, а й на країни, які допомагають їй, купуючи російську нафту.
Юлія Свириденко зазначила, що після зустрічі вже розпочав роботу Американсько-український інвестиційний фонд відбудови.
За її словами, нині формується перший перелік потенційних проєктів — насамперед у сферах енергетики, інфраструктури та критичних мінералів.
Також сторони обговорили співпрацю задля енергетичної безпеки Європи. Свириденко наголосила, що Росія має остаточно втратити важелі впливу на європейських партнерів і джерела прибутку від війни.
Раніш міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент підписали угоду між двома країнами про створення Інвестиційного фонду відбудови.
Слід зазначити, що міжнародна фінансова корпорація розвитку США зробила перший внесок в Американсько-український інвестиційний фонд відбудови в розмірі 75 мільйонів доларів. Тепер Україна подвоїть цю суму, сформувавши стартовий капітал фонду у 150 мільйонів доларів.
