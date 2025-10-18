Гетманцев спростував заяву OLX про «попередню сплату податків». Фото: epravda.com.ua

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що законопроєкт про так званий «податок на OLX» не містить норми про попередню сплату податків, на що раніше скаржилася платформа.

За його словами, раніше OLX заявляла, що проєкт закону №14025, який нібито відповідає нормам ЄС, «суттєво відрізняється від цих норм та загрожує мільйонам українців, які продають вживані речі онлайн без комерційної мети».

Також у позиції компанії зазначалося, що українцям доведеться превентивно сплачувати податки навіть тоді, коли річний обсяг продажів не перевищує 2 000 євро (близько 97 000 грн), після чого суму потрібно буде повертати вручну через податкову.

Натомість Данило Гетманцев спростував ці твердження, зазначивши, що вони не відповідають дійсності.

«Фінансовий комітет Верховної Ради, розглядаючи законопроєкт у першому читанні, відмовився від запропонованих процедур і прийняв рішення про надання пільги у 2000 євро незалежно від кількості продажів кожному українцю. Ніякої попередньої сплати податків не буде», — написав він.

Також Данило Гетманцев звернувся до електронних платформ, які поширюють «недостовірну інформацію»:

«Якщо ви не розумієте, що у зв’язку з чинною нормою про оподаткування всього, що рухається, ви і всі ваші клієнти перебуваєте у вразливій позиції, а запропонований закон — у ваших інтересах, раджу вам змінити юристів», — додав він.

Нагадаємо, що у проєкті державного бюджету на 2026 рік Міністерство фінансів заклало доходи з урахуванням ухвалення нових податкових змін.

Зокрема, йдеться про законопроєкти щодо запровадження податку на онлайн-майданчики на кшталт OLX, який може принести 14 мільярдів гривень, та акциз на солодкі напої — ще 8,5 мільярда гривень