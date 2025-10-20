Аеропорт Мюнхена втретє за місяць зупиняв роботу через повідомлення про появу дронів

Аеропорт Мюнхена, фото: Wikipedia Commons

Увечері 18 жовтня аеропорт Мюнхена, що в Німеччині, зупиняв зліт і приймання цивільних літаків через повідомлення про появу невідомих дронів над летовищем. Однак поліція пізніше заявила, що не виявили жодного безпілотника.

Про це пише Associated Press.

Про «підозрілі спостереження» повідомили кілька людей, зокрема співробітники служби безпеки й аеропорту.

Люди, які заявили, що бачили дрони, казали, що це було близько 22:00 за місцевим часом протягом приблизно 30 хвилин, а потім знову близько 23:00 ще протягом пів години.

Вплив на рейси й пасажирів був незначним, повідомив аеропорт. Три рейси було перенаправлено, два з яких пізніше змогли приземлитися в Мюнхені, а один виліт скасували.

Близько опівночі аеропорт відновив роботу, а зранку наступного дня авіасполучення повністю повернулося до звичайного режиму.

Федеральна поліція заявила, що не виявила жодних дронів чи підозрілих людей у ​​цьому районі.

Нагадаємо, уряд Німеччини ухвалив закон, який надає поліції право збивати безпілотники, що становлять загрозу безпеці або порушують повітряний простір країни. Тепер документ мають розглянути в парламенті.