Естонія цього тижня передасть Україні безпілотники на десятки мільйонів євро

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур. Фото Валентини Поліщук, 24 КаналМіністр оборони Естонії Ханно Певкур. Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Естонія цього тижня передасть Україні партію безпілотників вартістю десятки мільйонів євро.

Про це 15 жовтня перед початком зустрічі міністрів оборони НАТО повідомив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, пише «Укрінформ».

Він зазначив, що через зменшення військової допомоги Україні з боку інших партнерів, зокрема США, Естонія вирішила посилити підтримку.

— Цього тижня ми також передамо багато безпілотників вартістю десятки мільйонів на додаток до того, що вже зробили, — сказав Ханно Певкур.

Крім того, країна долучиться до Північно-Балтійського пакета допомоги PURL, у межах якого держави Півночі та Балтії готують новий пакет підтримки Україні. За словами міністра, внесок Естонії становитиме 12 мільйонів доларів США.

Ханно Певкур також повідомив, що в Естонії вже виробляють безпілотники-перехоплювачі, а наступного тижня заплановано їхні випробування.

Міністр наголосив, що українське ППО наразі не перехоплює близько 20–25% ворожих дронів, а Росія вже використовує нові моделі «Герань-3» із реактивними двигунами.

Він також прокоментував нещодавнє порушення російськими літаками повітряного простору Естонії, через що Таллінн ініціював консультації за статтею 4 Уставу НАТО.

— Як ми бачимо, Росія діяла навмисно, … що вони не виконали накази наших авіадиспетчерів, а також винищувачів. Якщо хтось перебуває в повітряному просторі НАТО протягом дванадцяти хвилин, це показує, що це справді довгий час, і нам потрібно було реагувати, — наголосив Ханно Певкур.

Міністр зазначив, що повітряне патрулювання дуже важливо, зокрема, в країнах Балтії. Він також закликав подивитися разом зі східним флангом Альянсу, що ще можна зробити для його посилення.

