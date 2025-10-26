  • неділя

«Україна готова воювати ще 2–3 роки», — Туск про розмову із Зеленським

Дональд Туск у своєму офісі у Варшаві. Фото: THE SUNDAY TIMESДональд Туск у своєму офісі у Варшаві. Фото: THE SUNDAY TIMES

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів, що президент України Володимир Зеленський у розмові з ним сказав: Україна готова продовжувати війну з росією ще два або три роки, якщо це буде потрібно.

Про це Туск повідомив в інтерв’ю для британського видання Sunday Times.

Дональд Туск переконаний, що Україна збереже свою незалежність, але головне питання — якою буде ціна цієї боротьби та скільки людей ще постраждає.

За його словами, російська економіка переживає серйозні труднощі, які посилилися через нові санкції США. Він вважає, що в довгостроковій перспективі росія не зможе витримати таке навантаження. Водночас Туск сумнівається, чи залишаться санкції такими ж сильними, якщо політику щодо москви визначатиме Дональд Трамп.

«Росіяни мають одну перевагу — вони готові воювати, і це дуже важливо під час війни», — зазначив польський прем’єр.

Також Дональд Туск попередив, що Велика Британія та інші країни не повинні жити в ілюзіях, що війна їх не торкнеться. За його словами, загроза є глобальною, зокрема через кібератаки, які вже застосовують проти Польщі та інших країн.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп повідомив, що під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським закликав укласти мирну угоду і «зупинитися там, де є».

Під час брифінгу Володимир Зеленський погодився з його словами, зазначивши, що «ми маємо зупинитися там, де зараз знаходимося, і Дональд Трамп правий — важливо це зупинити, а потім почати розмову».

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що має намір якнайшвидше завершити війну Росії проти України й переконаний, що до цього «вже досить близько». Також він запевнив, що не дозволить розширення війни в Україні до рівня глобального конфлікту.

