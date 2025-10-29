  • середа

Я думав, що з цим буде найпростіше, — Трамп про завершення війни в Україні

Дональд Трамп та Володимир Путін. Ілюстративне фото: АРДональд Трамп та Володимир Путін. Ілюстративне фото: АР

Президент США Дональд Трамп впевнений, що війна між Україною та Росією буде врегульована. Втім, він визнав, що недооцінив наскільки важким буде шлях до миру.

Про це Трамп заявив під час промови на обіді керівників країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

За його словами, російсько-українська війна — єдиний конфлікт, який йому досі не вдалося завершити, хоча він вважав це найпростішим завданням через «теплі стосунки з Путіним».

— Ми завершили вісім конфліктів. Єдиний, що поки що не врегульований — Росія та Україна, — заявив Дональд Трамп.

Американський лідер впевнений, що він неодмінно буде врегульований.

— Я думав, з цим буде найпростіше — через мої теплі стосунки з президентом Путіним. Виявилось не все так просто. Але все одно — це буде зроблено, — зауважив Дональд Трамп.

Раніше президент США Дональд Трамп відреагував на заяви президента Росії Володимира Путіна про успішні випробування ядерної крилатої ракети «Буревісник».

