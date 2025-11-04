На кордоні з Львівщиною майже всі польські пункти пропуску перейшли на біометричну систему контролю

Кордон України з Польщею. Фото: Getty Images

Усі польські пункти пропуску, що межують з Україною в межах Львівської області, почали працювати за новою системою контролю Entry/Exit System (EES).

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Винятком наразі залишається лише пункт пропуску «Долгобичув–Угринів», який ще функціонує в тестовому режимі. Його повноцінний запуск заплановали на 4 листопада.

Нагадаємо, з 12 жовтня 2025 року в Європейському Союзі запроваджується нова система контролю на кордонах — Entry/Exit System (EES). Вона змінить звичну процедуру в’їзду для громадян третіх країн, зокрема й українців, які користуються безвізовим режимом. Європейський Союз пояснює, що нова система має підвищити ефективність прикордонного контролю та покращити рівень безпеки.

Під час першого в’їзду до ЄС після запуску системи громадянам потрібно буде пройти розширену реєстрацію: зробити фото та відсканувати чотири відбитки пальців. Процедура проводиться лише один раз — надалі інформація зберігатиметься в єдиній базі ЄС, що дозволить прискорити подальше проходження кордону.

Раніше? Кабмін також скасував тимчасове продовження терміну дії закордонних паспортів та внесення до них відомостей про дітей. Ця процедура була запроваджена як виняткова міра на початку повномасштабного вторгнення.