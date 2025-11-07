  • пʼятниця

«Подорож до ЄС — це привілей, а не даність», — ЄС більше не видаватиме мультивізи росіянам

ЄС більше не видаватиме мультивізи росіянам. Фото: APЄС більше не видаватиме мультивізи росіянам. Фото: AP

Європейська комісія запровадила суворіші правила отримання віз для громадян Росії.

Про це повідомили у Єврокомісії, передає «Європейська правда».

У заяві зазначається, що посилення візових обмежень є «додатковим і необхідним кроком для захисту безпеки Європейського Союзу та його громадян».

— Незаконна і неспровокована загарбницька війна Росії проти України продовжує становити серйозну загрозу європейській безпеці, з підвищеними ризиками, пов'язаними з саботажем, дезінформацією і вторгненнями безпілотників в ЄС, — наголосила віцепрезидентка Єврокомісії з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії Хенна Вірккунен.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас підкреслила, що це обов’язок ЄС — захищати своїх громадян, незважаючи ні на що.

— Відтепер до громадян Росії, які звертаються за візою для подорожі до ЄС, будуть застосовуватися більш суворі правила. Подорож до ЄС та вільне пересування в межах ЄС — це привілей, а не даність, — сказала вона.

Згідно з новими правилами, росіяни більше не зможуть отримувати багаторазові візи. Відтепер під час кожної поїздки їм доведеться подавати нові заявки, що дозволить проводити частіші та ретельніші перевірки для мінімізації потенційних загроз безпеці.

Водночас в ЄС все ще робитимуть «обмежені і обґрунтовані випадки», зокрема для незалежних журналістів та правозахисників.

Нагадаємо, у Єврокомісії наголосили на потребі якнайшвидше погодити «репараційний кредит» для України.

