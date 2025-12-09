  • вівторок

Трамп заявив, що США не спонсорують війну в Україні, а лише продають зброю НАТО

Президент США Дональд Трамп під час круглого столу з представниками американського агробізнесу заявив, що за його каденції Сполучені Штати не лише не несуть витрат на допомогу Україні, а й отримують прибуток. При цьому він знову висловив бажання припинити загибель людей у війні.

Відповідаючи на запитання журналістів, Дональд Трамп підкреслив, що попередня адміністрація, за його словами, виділила Україні 350 мільярдів доларів. Сам же він стверджує, що не надає фінансової допомоги, хоча на початку свого президентства погодив передачу «Джавелінів», нагадавши, що до нього адміністрація Обами обмежувалася «ковдрами».

Дональд Трамп назвав нинішню ситуацію «хорошою», але водночас зазначив, що найбільша проблема — це велика кількість жертв. Він повторив своє твердження про 27 тисяч загиблих за минулий місяць, заявивши, що це «здебільшого українські та російські військові».

Політик також наголосив, що США продають озброєння союзникам по НАТО за ринковою вартістю, а ті вже передають його Україні. За його словами, Сполучені Штати не витрачають коштів, а лише час, спрямований на «гуманні цілі».

Нагадаємо, що уряд Канади спрямує 200 мільйонів доларів на закупівлю американської військової допомоги у межах програми PURL.

Також Нідерланди повідомили, що виділять Україні ще 250 мільйонів євро на закупівлю американського озброєння у межах програми PURL. Перед цим Польща також пообіцяла до кінця цього року спрямувати 100 мільйонів доларів, аби озброїти Україну.

