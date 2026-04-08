 Україна й далі працюватиме на Близькому Сході над безпекою

Українські експерти залишаться на Близькому Сході попри перемир’я США та Ірану, — Зеленський

Зеленський заявив, що Україна й далі працюватиме на Близькому Сході над безпекою. Фото: Офіс Президента

Українські експертні військові команди й надалі працюватимуть на Близькому Сході, навіть попри припинення вогню між Сполученими Штатами Америки та Іраном.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, ситуація в регіоні має глобальний вплив, зокрема на економіку та вартість життя у різних країнах світу. Він наголосив, що міжнародна спільнота має гарантувати безпеку та врахувати інтереси всіх народів під час формування післявоєнних умов.

Також Володимир Зеленський підкреслив важливість захисту свободи мореплавства в Ормузькій протоці.

Президент закликав партнерів до активних і скоординованих дій, аби був «правильний результат», та додав, що після завершення війни безпеки має стати більше. Україна, за його словами, й надалі працюватиме з міжнародними партнерами.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський заявив, що 11 країн надіслали Україні запити на допомогу у перехопленні та збитті іранських «Шахедів». Серед них — США, країни Європи та сусіди Ірану.

Він також повідомив про підготовку угод із країнами Близького Сходу, що передбачають технічну співпрацю на 10 років і більше.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що допомога України країнам Близького Сходу є «політичним піаром» Володимира Зеленського.

