 Українські військові діляться досвідом на конференції в Лондоні

Україна долучилася до обговорення безпеки Ормузької протоки

Українські військові долучилися до конференції в Лондоні, присвяченої розблокуванню Ормузької протоки. Захід організували Велика Британія та Франція.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає «Суспільне».

За словами президента, це вже друга така зустріч: перша відбулася на рівні лідерів, у ній він також брав участь, а нинішня проходить на рівні військових.

— Щодо Ормузької протоки, Велика Британія та Франція попросили продовження відповідної конференції, яку вони організовували пару днів тому, (вже – ред.) на рівні військових, де ми можемо допомогти. Участь у першій конференції брали, мені здається, 37 країн, а скільки військових (беруть участь у другій конференції – ред.) – не знаю. Британія та Франція попросили, ми відправили наших військових на цю зустріч до Лондона, — Володимир Зеленський.

Він додав, що участь України стосується передусім обміну досвідом та експертизою. Зокрема, українські фахівці вже допомагали країнам Близького Сходу у питаннях захисту від ударних дронів

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що 11 країн надіслали Україні запити на допомогу у перехопленні та збитті іранських «Шахедів». Серед них — США, країни Європи та сусіди Ірану.

Він також повідомив про підготовку угод із країнами Близького Сходу, що передбачають технічну співпрацю на 10 років і більше.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що допомога України країнам Близького Сходу є «політичним піаром» Володимира Зеленського.

