Україна долучилася до обговорення безпеки Ормузької протоки
- Новини України
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
9:08, 23 квітня, 2026
-
Українські військові долучилися до конференції в Лондоні, присвяченої розблокуванню Ормузької протоки. Захід організували Велика Британія та Франція.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає «Суспільне».
За словами президента, це вже друга така зустріч: перша відбулася на рівні лідерів, у ній він також брав участь, а нинішня проходить на рівні військових.
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
— Щодо Ормузької протоки, Велика Британія та Франція попросили продовження відповідної конференції, яку вони організовували пару днів тому, (вже – ред.) на рівні військових, де ми можемо допомогти. Участь у першій конференції брали, мені здається, 37 країн, а скільки військових (беруть участь у другій конференції – ред.) – не знаю. Британія та Франція попросили, ми відправили наших військових на цю зустріч до Лондона, — Володимир Зеленський.
Він додав, що участь України стосується передусім обміну досвідом та експертизою. Зокрема, українські фахівці вже допомагали країнам Близького Сходу у питаннях захисту від ударних дронів
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що 11 країн надіслали Україні запити на допомогу у перехопленні та збитті іранських «Шахедів». Серед них — США, країни Європи та сусіди Ірану.
Він також повідомив про підготовку угод із країнами Близького Сходу, що передбачають технічну співпрацю на 10 років і більше.
Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що допомога України країнам Близького Сходу є «політичним піаром» Володимира Зеленського.
Останні новини про: Володимир Зеленський
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.