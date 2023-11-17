В червні 2022 року в Ольборзі відбувся мітинг на підтримку України. Фото: Віктор Осипенко

Іноземні міста стали надійною підтримкою та опорою для своїх українських «побратимів», вони готові розділити з нами усі труднощі воєнного та повоєнного часу.

Миколаїв же за цей час отримав надійного партнера в обличчі Данії, яка не тільки засудила загарбницьку війну Росії проти України, а і надсилала в місто та область гуманітарну допомогу, долучилась до розв'язання питань з теплопостачання, водопостачання, розробки Генерального плану Миколаєва та проєкту відбудови. Загалом Данія надала ​​матеріалів на відновлення інфраструктури в Миколаєві та області на загальну суму в 75,5 мільйонів євро.

Ба більше, міська влада Миколаєва 26 травня 2023 року підписала Меморандум про взаєморозуміння та встановлення солідарного партнерства з данським містом Ольборг. Документ передбачає співпрацю в питаннях економічного розвитку, будівництва, впровадження зелених технологій.

Онлайн-зустріч Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича з мером Ольборгу Томасом Каструп-Ларсеном Онлайн-зустріч Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича з мером Ольборгу Томасом Каструп-Ларсеном

Детальніше про проекти над якими працює місто-побратим Ольборг та миколаївська влада читайте в статті «НикВести».

Раніше Посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен порівнював Миколаїв із містом Ольборг, яке розташоване на півночі Данії, зауважуючи подібність у вітрах, що віють та промисловому потенціалі обох міст.

Ольборг — четверте за величиною місто в Данії, економічно Ольборг відомий як портовий індустріальний та торговий центр, а також місце зосередження вищих навчальних закладів, що робить його привабливим для студентів. Місце також визначається як екологічно орієнтоване місто з великою кількістю зелених зон та велосипедних шляхів.

Місто Ольборг

— До нападу Росії на Україну 24 лютого 2022 року мало хто в Данії чув про південноукраїнське портове місто Миколаїв. Але ситуація змінилася, оскільки Данії була відведена особлива роль у відновленні міста. Але що це за місто та область, які отримують допомогу від Данії? За останні три роки я неодноразово бував там, і ось мої враження: Миколаїв — промислове місто, гарно розташоване у дельті двох річок, що впадають в Чорне море. На обрії міста — характерні крани суднобудівних заводів та промислові димарі. Місто традиційно вважається центром суднобудівної промисловості і відоме як «місто корабелів». Довкола міста — родючі сільськогосподарськими угіддями — в цю пору року тут колосяться поля пшениці та ріпаку. Мені, данцю, це місто нагадує місто Ольборг, що на півночі Данії. Як і в Північній Ютландії, тут віють вітри, — зазначав Посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен пояснюючи чому президент Зеленський у своєму зверненні до Парламенту Данії запропонував, щоб саме ця країна допомогла Миколаєву.

З моменту підписання угоди про партнерство Миколаєва та данського міста Ольборг минуло майже пів року, та за цей час сформувались конкретні проекти над якими разом будуть співпрацювати представники міської влади Миколаєва та представники Данії.

Загалом акцент співпраці робиться на «м'які» проєкти: ефективне використання прибережної зони, удосконалення якості надання адміністративних послуг та розвиток бізнесу.

Директорка департаменту економічного розвитку Миколаївської міськради Тетяна Шуліченкоо

Директорка департаменту економічного розвитку миколаївської міської ради Тетяна Шуліченко розповіла «НикВести», що європейські експерти за об’єктом інвестиційної діяльності поділяють проекти на «м’які» та «тверді». Уряд Данії допомагає Миколаєву та області з «твердими» проектами, які вимагають інвестицій до яких відносяться інфраструктура, будинки, труби, комунікації, а місто Ольборг відповідає за «м'які» проекти, тобто ті, які спрямовані на розвиток громадянського суспільства. Читайте також статтю «НикВести» про те, яку допомогу отримує від Данії Миколаїв.

— У нас підписаний лише один договір про співпрацю з данським містом. Під час нашого візиту до Конгресу архітекторів ми зустрілись з представниками міста-побратима Ольборга. Ми обговорили конкретні проекти по яким будемо працювати, щоб вони згодом змогли нам допомогти їх впровадити в місті. Також ми будемо зосереджуватись над тим, аби напрацювати для міста рекомендації, які потрібні для відновлення та ревіталізації нашої індустріальної спадщини, щоб зробити її більш привабливою для бізнесу. І з урахуванням того що вони мають трохи інше законодавство також ми плануємо напрацювати рекомендації, які будуть передані до нардепів, щоб ми могли розвивати в Миколаєві прибережну зону, — розповіла посадовиця.

Розвиток міських прибережних і портових територій Миколаєва

У місті Ольборг дуже розвинута прибережна портова територія, яку вони гармонійно використовують для бізнесу, дозвілля, також там є житлова забудова. Тому перший проект, над яким працює місто Миколаїв та місто Ольборг — це розвиток використання міських прибережних територій на користь громадян, бізнесу та муніципалітету, оскільки в Миколаєві є 128 км прибережної зони, яка наразі використовується неефективно.

Сьогоднішні прибережні та портові райони, історично пов'язані з військово-морською і кораблебудівною сферами, вони мають великий потенціал перетворитися на сучасні зони для рекреації, житлового будівництва, пристаней, туризму та інновацій. Тому проект насамперед передбачає розбудову інфраструктури для змішаного використання цих територій.

— Співпраця з данськими партнерами може принести додатковий досвід у плануванні та управлінні міськими територіями, — додає Тетяна Шуліченко.

Миколаїв «з висоти пташиного політу». Фото: Олександр Міняйл Миколаїв «з висоти пташиного політу». Фото: Олександр Міняйл

Міські прибережні та портові райони мають величезний потенціал з точки зору майбутнього економічного розвитку та підтримки бачення Миколаєва «відбудувати краще, ніж було». Тому проект передбачає роботу над змінами до законодавства та нормативних актів, щодо передачі права власності на землю в міську раду, щоб забезпечити повноцінний розвиток та використання цих територій в інтересах громади.

— Деякі частини міських прибережних територій належать іншим українським органам, що означає, що місто не може розвивати ці території відповідно до своїх інтересів. Наприклад, випадок зі старим суднобудівним заводом у Миколаєві, який зараз є державною власністю, але може стати чудовою основою для нового проекту розвитку, — зазначила посадовиця.

Головна мета проекту — надати можливість обговорення та обґрунтування шляхів відродження прибережних територій Миколаєва для блага громади, бізнесу та міської влади, а також підтримати зусилля муніципалітету в удосконаленні українського законодавства в цьому напрямку. Особлива увага буде приділена відновленню старої верфі — об'єкта, який може стати ключовим центром майбутнього розвитку.

Покращення надання адміністративних послуг для громадян

Миколаїв прагне розвивати та цифровізувати надання державних послуг громадянам. Зокрема, після російської агресії виникла потреба у створенні нових центрів обслуговування (ЦНАПи) та впровадженні вищого рівня цифрових послуг

Центр надання адміністративних послуг у Миколаєві Центр надання адміністративних послуг у Миколаєві

— Ми хочемо підвищити якість надання адміністративних послуг та зробити його більш комфортним для містян. Також планується зробити в ЦНАПі окремі послуги для військовослужбовців, — розказала Тетяна Шуліченко.

Партнерство з данським містом Ольборг надасть Миколаєву можливість взяти на озброєння досвід та кращі практики у цифровізації адміністративних процесів. Ольборг служитиме прикладом не лише у впровадженні нових технологій, а й у розвитку програм для підвищення цифрової грамотності серед населення.

Підтримка місцевого підприємництва та інвестиції

До початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, Миколаїв був одним із найбільш промислово розвинених міст України. У місті працювало близько 6 тисяч промислових підприємств, у тому числі: 5 великих, 186 середніх і 5,8 тисяч дрібних. Однак вторгнення призвело до зниження економічної діяльності в Миколаєві та негативно вплинуло на бізнес та інвестиційні умови міста.

За даними ГУ ДПС у Миколаївській області станом на 1 липня 2023 року кількість юридичних осіб — 24 984, кількість фізичних осіб-підприємців — 27 480.

— Миколаїв потребує стратегічних кроків для відновлення своєї економіки. Співпраця з данським містом може допомогти в розбудові ефективних моделей муніципального підприємництва та привертанні інвестицій, — підкреслює посадовиця.

За словами Тетяни Шуліченко, проект спрямований на створення сприятливих умов для бізнес-середовища, розвитку нових підприємств і залучення іноземних інвестицій. Миколаїв може використовувати данський досвід у плануванні та підтримці місцевого підприємництва.

— Упевнений, після нашої перемоги разом з Ольборгом ми зможемо реалізувати чимало спільних проектів та налагодити міцні дружні зв’язки між нашими освітніми закладами та молодіжними осередками, — поділився раніше мер Миколаєва.

Загалом, співпраця між Миколаєвом та Ольборгом може стати прикладом ефективного партнерства в реалізації стратегічних проектів, спрямованих на розвиток міст та поліпшення якості життя їх мешканців та сприяти інтеграції міста в міжнародний економічний простір.

Аліна Квітко, НикВести