В кінці березня 2022 року президент України Володимир Зеленський запропонував Данії взяла опіку над Миколаївщиною. Це відбулось після звернення лідера країни до парламенту королівства. Наприкінці серпня минулого року міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен підписали меморандум про співпрацю. Меморандум передбачає спільну роботу над формуванням проєктів реконструкції та залученням інвесторів із різних країн до відновлення Миколаєва.

Відтоді тісна співпраця Данії та Миколаєва забезпечує місто необхідною гуманітарною та фінансовою допомогою, обладнанням для комунальників, які працювали вдень та вночі, допомагає в обладнанні укриттів та у відновленні пошкодженої від російських обстрілів інфраструктури.

За цей період взаємодії співробітництво між Миколаєвом та Данією стало взірцем, на чому наголошував президент Володимир Зеленський.

На загал Данія демонструє солідарність з Україною через багатогранну та довгострокову підтримку, надану на двосторонній основі спільно з нашими партнерами та союзниками. З початку війни данська підтримка України склала близько 2,8 мільярдів євро на військову підтримку та близько 375 мільйонів євро на цивільну допомогу внесків.

«НикВести» розповідають про те, яку допомогу отримує від Данії Миколаїв.

З лютого 2022 року по жовтень 2023 року Данія взяла на себе велику відповідальність щодо відновлення інфраструктури в Миколаєві та області. Згідно зі звітом Міністерства закордонних справ Данії, загальна сума виділених коштів склала 75,5 мільйонів євро.

Розподіл фінансування:

Реконструкція водопостачання з особливим акцентом на ефективне використання ресурсів — 8 мільйонів євро;

Підтримка швидкої допомоги та обладнання для водо- та теплопостачання — 2,3 мільйона євро;

Підтримка реконструкції будівель та обладнання для водо- та теплопостачання — 3,4 мільйона євро;

Обладнання для водо- та теплопостачання — 3,4 мільйона євро;

Підтримка аварійного ремонту — 2 мільйона євро;

Підтримка необхідної водної інфраструктури — 10 мільйонів євро;

Підтримка електро- та теплопостачання — 3,5 мільйона євро;

Реконструкція об’єктів соціальної інфраструктури, водопостачання, каналізації та теплопостачання, дотації місцевого самозабезпечення — 4,7 мільйона євро;

Супровід реконструкції будівель та електропостачання — 2 мільйона євро;

Створення Миколаївського офісу відновлення, підтримка стійкості громади, залучення громадянського суспільства, а також професійна освіта та навчання — 4,7 мільйона євро;

Підтримка аварійного, електро- та теплопостачання — 17,8 мільйонів євро;

Відновлення соціальної інфраструктури, зокрема мікрорайонів, шкіл, бомбосховищ — 13,5 мільйонів євро;

Технічна допомога — координаційний підрозділ/координаційна палата для підтримки реконструкції Данією в Миколаєві — 270 тисяч євро.

Слід зазначити, що Данія реалізує процес тендерів та вибору підрядників самостійно, прагнучи уникнути корупційних ризиків. За словами міського голови Миколаєва, Олександра Сєнкевича, це стратегічне партнерство вже стало ключовим етапом відновлення та розвитку регіону.

Станом на листопад 2023 року допомога від Данії вже виявилася конкретною та ефективною. За словами заступника міського голови Миколаєва Сергія Коренєва, який курує роботу по співпраці з королівством, Данія виявилася тим партнером, про якого місто завжди мріяло. Країна активно залучається до відновлення інфраструктури, надаючи фінансову допомогу, будівельні матеріали та обладнання для різних секторів, включаючи системи водопостачання, електро- і теплопостачання.

— Це партнер, про якого Миколаєву можна було мріяти, і ось ця мрія здійснилась, і він у нас з’явився. Я думаю, що і миколаївці бачать, що допомога надходить, і данське партнерство присутнє. Містяни це можуть відчути і на вулицях міста, коли до нас приїдуть автобуси, і вийдуть на маршрути нові сміттєвози. Це буде дуже скоро, — сказав Сергій Коренєв в коментарі «НикВести».

Відкриття офісу відновлення і розвитку та посольства Данії у Миколаєві

У понеділок, 6 листопада, у Миколаєві відкрили Офіс відновлення та розвитку міської громади ​​за підтримки урядів Данії та Швеції. Місія Офісу визначається не лише як місце концентрації ідей, але й як центральна точка для реалізації проектів, спрямованих на покращення інфраструктури та розвиток міста.

Міський голова Олександр Сєнкевич поділився враженнями від відкриття офісу, наголосивши на важливості цього кроку для подальшого розвитку Миколаєва.

— Це місце, куди будуть стікатись всі проекти відновлення, а проджект-менеджери будуть працювати над залученням коштів для розвитку міста Миколаєва та його відновлення, а також розвитком малого та середнього бізнесу в нашому місті. Весь цей проект реалізований завдяки урядам Данії та Швеції, а також програмі розвитку ООН (UNDP). Вони наповнили його технікою, меблями, всім обладнанням. А наша задача була оновити приміщення для відкриття цього офісу. Це дуже важлива ініціатива, яка допоможе Миколаєву у повоєнному розвитку, — розповів міський голова Олександр Сєнкевич.

В Офісі будуть працювати висококваліфіковані експерти за різними напрямами, які будуть вивчати та розробляти проекти відбудови. Зокрема, вони будуть активно шукати фінансування для проектів та співпрацювати з підрозділами міської ради для успішної їх реалізації.

— Данія відбудовує Україну вже зараз, не чекаючи завершення війни, — повідомили в Посольстві Королівства Данія в Україні.

Крім того, Данія планує відкрити у Миколаєві офіс, який працюватиме при посольстві в Києві. Він займатиметься координацією діяльності між місцевою владою та данськими компаніями й організаціями, які братимуть участь у відбудові. До кінця жовтня офіс Посольства набирав команду, аби втілювати плани в рамках Партнерства Миколаєва та Данії.

Відновлення після російських обстрілів: нове обладнання, тепло, транспорт та інженерні системи

Артилерійські обстріли російських окупаційних сил на Миколаївщині завдали тисячам мешканців збитків та знищили багатожитлові будинки, більше 80 навчальних закладів, а також медичні установи та об’єкти комунального господарства. У квітні минулого року обласний центр опинився без централізованого водопостачання. Тому перший етап співпраці Данії та місцевої влади був спрямований на підготовку міста та області до зими та допомогу містянам.

В міськраді пояснюють, що допомога Данії не базується тільки на наданні технічної підтримки муніципалітету, більш того не завжди місто знає вартість того чи іншого обладнання, яке надається місту оскільки, немає ніякого відношення до закупівель.

Крім того, Данія надає допомогу напряму жителям Миколаєва через громадські організації та міжнародні інституції такі, як Червоний Хрест, ООН, Данська рада у справах біженців (DRC).

В перший рік війни королівство було зосереджено на допомозі в очищенні води, постачанні обладнання для водо-, електро- і теплопостачання.

— Також була надана допомога КП «Миколаївводоканал» з постачанням труб та насосів, більш того, була поставлена техніка до КП. Також були передані системи очищування води на управління освіти, медицину, облтепло, їх було близько 50 одиниць, — розповідає віцемер Сергій Коренєв.

Для підготовки до зими на 7 листопада уряд Данії виділив понад 40 мільйонів євро. У пакеті допомоги серед іншого передбачено закупівлю та монтаж обладнання для теплопостачання, водопостачання, централізованого опалення, підтримку реконструкції критичного соціальної інфраструктури та цивільних установ у регіоні. Крім того, він включає у себе передачу 20 мобільних опалювальних котелень.

Заступник міського голови Сергій Коренєв зазначив, що 10 котелень будуть направлені в Миколаївську область, а інші 10 розподілені в Миколаєві. Він додав, що торік Данія також передала місту 13 модульних котелень на біопаливі.

Крім того, раніше Данія, виділила фінансування для ТЕЦ у розмірі 3,8 мільйона євро для відновлення інженерних систем, підготовки води для котелень та придбання необхідного обладнання для успішного проходження опалювального сезону.

У межах допомоги місту також передбачено 4 нових автобуси для КП «Миколаївпастранс» до кінця 2023 року, з планами на доставку ще 8 автобусів у наступному році. Крім того, уряд Данії отримав запит на постачання великого крана-вантажника, ротаційного телескопічного крана та вакуумного екскаватора для КП «Миколаївські парки».

Реставрація гімназії та університету і облаштування укриттів

Фасад Першої української гімназії імені Миколи Аркаса зруйновано 1 листопада 2022 року під час бомбардування російськими військами Миколаєва. Внаслідок обстрілу в гімназії впала частина стіни, відкрився внутрішній простір шкільних кабінетів, було пошкоджено дах над фасадом.

Навесні 2023 року Данія виразила намір відбудовувати ліцей імені Миколи Аркаса, зі збереженням його автентичного вигляду. У вересні 2023 року українські архітектори представили Оле Егбергу Міккельсену варіанти відбудови.

Сергій Коренєв заявив, що за відновлення закладу відповідальна наразі управління ООН з обслуговування проектів (UNOPS), яке фінансується Данією. Реставрація гімназії буде проведена відповідно до сучасних вимог до функціональності учбового закладу. Зараз триває проектування, яке включає усунення всіх пошкоджень та модернізацію інженерних систем.

Проектна документація, надана стороною міста, оцінюється приблизно в 1 мільйон євро. Зараз UNOPS укладає договір на додаткове проектування.

— Після вивчення проекту організацією UNOPS Данія сказала, що готова відновлювати гімназію, але це буде займати дуже багато часу враховуючи те, що ремонтні роботи мають бути виконані з приведенням гімназії до всіх сучасних вимог по функціональності учбового закладу. Враховуючи реставрацію, необхідність переоблаштування усіх інженерних систем, це буде коштувати набагато дорожче. І наразі на останньому засіданні керуючого комітету були виділені додаткові кошти, аби UNOPS міг це зробити. Проект розрахований на 2024-2025 рік, це точно буде, просто не швидко, — наголосив Сергій Коренєв.

Не лише Аркасівська гімназія отримає нове життя: UNOPS також проектує сховища у двох школах міста Миколаєва.

Крім того, Данія розглядає можливість відновлення будівлі Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, який був одним з перших вишів, що зазнали руйнувань внаслідок російської ракетної атаки. Пʼять ракет С-300 влучили в корпус університету вранці 15 липня 2022 року.

Генплан та стратегічний розвиток

Восени 2022 року стало відомо про те, що в Миколаєві будуть розробляти новий Генеральний план міста, який включатиме концепцію післявоєнного відновлення. Над генеральним планом Миколаєва працює італійське бюро «One Works» та данська компанія COWI , фокусом уваги якої буде модернізація мереж водопостачання, опалення та каналізації в місті. Таким чином італійські архітектори взяли на себе відповідальність за те, що буде в Миколаєві «на землі», а данські інженери — «під землею».

За словами головного архітектора міста Євгена Полякова, робота над створенням генерального плану міста триватиме ще досить довгий час.

— Компанія COWI, яка бере участь у цьому проекті, вже розробила попередні стратегії до 2025 року, охоплюючи аспекти електропостачання, генерації електроенергії, теплопостачання та поводження з твердими побутовими відходами до 2050 року. Це їх блок, ці напрацювання вже є, і зараз на базі попередньої стратегії вони розробляють рішення для генерального плану, — розповів Євген Поляков.

Більш детально, як і чому у розпал війни миколаївський муніципалітет та іноземні партнери вирішили зайнятись довгостроковим плануванням майбутньої відбудови міста, зосередивши зусилля саме на розробці нової містобудівної документації ви можете прочитати у статті: «Шанс на відновлення: Чому Миколаїв у розпал війни почав роботу над генпланом» на «НикВести».

Також з найбільших проектів, який можуть включити до генерального плану та реалізацію якого наразі розглядають данські партнери — відновлення благоустрою в кількох районах міста, де значно постраждали від обстрілів території біля багатоквартирних будинків. Зокрема, акцент робиться на таких вулицях, як Карпенко, 49/1, Крилова, 54, та вулиця Генерала Попеля. Представники данської делегації висловлюють намір створити приємне і безпечне середовище для мешканців, яке сприятиме поверненню людей додому.

— Данці розглядають варіанти відновлення благоустрою. Вони хочуть показати, що є покращення, аби люди повертались. Щоб не провокувати конфлікти між жителями двору вони будуть робити проекти для всіх — міжквартальні проїзди, дитячий майданчик тобто питання благоустрою прибудинкової території, — зазначив Сергій Коренєв.

Важливим аспектом є те, що Данія активно збирає від місцевих органів влади список потреб та оцінює, які ресурси і можливості вони можуть надати.

За словами директора департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради Тетяни Шуліченко, якщо раніше Данія звертала більшу увагу на питання заміни труб, насосів та постачання обладнання, то наразі акцент змістився на проекти відновлення.

— Остання зустріч з представниками Данії була насиченою презентаціями ряду проектів, які можуть отримати фінансування. Серед них — допомога онколікарні в придбанні додаткового джерела іонізуючого випромінювання, створення кластерної лікарні на 3-й Слобідській, перинатального центру, реабілітаційного центру на базі четвертої лікарні, — розповіла Тетяна Шуліченко у коментарі «НикВести».

Також у цьому році міська рада провела перегляд регуляторних актів у співпраці з Антикорупційною ініціативою за підтримки уряду Данії та Європейського союзу. Результатом цього процесу стало запропоноване розроблення трьох нових регуляторних актів, спрямованих на стандартизацію умов для бізнесу. Зокрема, вони спрямовані на затвердження комплексних схем розміщенням зовнішньої реклами в місті.

— Ми працюємо над створенням єдиних правил для всіх, які допоможуть сприяти розвитку бізнесу в Миколаєві, — зазначила посадовиця.

​Тетяна Шуліченко розповіла про співпрацю з данською радою біженців, яка торік надавала грантову підтримку місцевим підприємствам. У наступному році планується виділити до 5 тисяч доларів для підтримки малих та середніх підприємств, які будуть обрані конкурсною комісією.

Співпраця Миколаєва та Данії стала не лише демонстрацією солідарності, а й ефективним механізмом для впровадження проектів, спрямованих на поліпшення інфраструктури та якості життя місцевого населення. Данія не лише надає фінансову підтримку, а й активно координує та впроваджує проекти у сфері медицини, бізнесу, соціальної інфраструктури та інших напрямків.

Також важливо відзначити, що допомога Данії не обмежується лише відновленням після війни, а охоплює ініціативи з розвитку та стабілізації міста на довгострокову перспективу. Завдяки плідній співпраці з Данією, Миколаїв не лише відчуває підтримку в складний період, але й має можливість відновлювати та розвиватися, аби стати в майбутньому більш привабливим для інвесторів та бізнесу.

Аліна Квітко, «НикВести»