Миколаїв, архівне фото «МикВісті»

Процес відновлення Миколаєва розпочався вже під час великої війни. У місті облаштовують укриття, відновлюють житлові будинки, лікарні та навіть будують нові корпуси шкіл замість зруйнованих.

Яким буде відновлення Миколаєва у 2025 році? Відбудову яких об'єктів слід очікувати цьогоріч? Чи допомагатимуть у цьому міжнародні партнери? – читайте у матеріалі «МикВісті».

Водогін обіцяють до осені, але питна вода у кранах з'явиться не одразу

Цього року миколаївці очікують отримати новий водогін. Його обіцяють побудувати до осені 2025 року. Але це не гарантує того, що місто одразу отримає питну воду, оскільки для цього потрібно ще побудувати очисні споруди, пояснила у коментарі «МикВісті» голова Регіонального центру Східної Європи Європейського інвестиційного банку Крістіна Мікулова під час свого візиту у місто.

— Нам треба рухатися у двох напрямках. Наприклад, водогін добудують, але це ще не значить, що буде питна вода. Нам треба шукати подальші рішення у співпраці з миколаївським водоканалом. Я вам скажу, що процеси Європейського інвестиційного банку складні, тому що ми хочемо, щоб у країни були європейські стандарти. Інфраструктура, обладнання, прозорість – це цінності, стандарти, які для нас дуже важливі, – сказала Крістіна Мікулова.

Точка видачі очищеної води у Миколаєві, фото: Миколаївська ОВА

ЄІБ планує довгострокову роботу з забезпечення Миколаєва якісною водою, додала вона. Зокрема – будівництво нової станції очищення води, яке може зайняти два роки.

— Це не означає, що у вас не буде питної води два роки. Але я хочу пояснити, що це два напрямки (будівництво водогону та станції очищення води, – прим.), куди нам треба рухатися. Сподіваюся, що з усіма партнерами ми знайдемо рішення, тому що миколаївці вже надто довго без питної води, – сказала Крістіна Мікулова.

Голова Регіонального центру Східної Європи Європейського інвестиційного банку Крістіна Мікулова під час спілкування з журналістами у Миколаєві, 20 січня 2025 року, фото: Бойченко Юлія/«МикВісті»

Наразі Агенція відновлення Миколаєва працює над тим, щоб модернізувати очисні споруди і запустити їх одночасно з новим водогоном, пояснив у коментарі «МикВісті» заступник мера Миколаєва, голова робочої групи з відновлення міста Сергій Коренєв.

— І Агенція відновлення, і Європейський інвестиційний банк – всі розуміють, що необхідна буде модернізація очисних споруд. Адже наші очисні споруди налаштовані під воду другої категорії з річки Дніпро. Тому вони потребують модернізації. Агенція зараз працює так само і над цим. Звісно, що всі докладуть зусиль до того, щоб це було чи одночасно, чи як мінімум десь там в однакові терміни (з завершення будівництва водогону, – прим.), – пояснив Сергій Коренєв.

В мерії вважають, що міжнародні партнери збільшуватимуть підтримку бізнесу

Основним міжнародним партнером Миколаєва у 2025 році залишається Данія. Країна планує відходити від «швидких проєктів» та щороку інвестувати у Миколаївську область 75 мільйонів євро, повідомив «МикВісті» заступник міського голови Сергій Коренєв.

— Цього року, мабуть, потрібно говорити про Данію, оскільки саме вона є нашим стратегічним партнером. Вони планують кожного року виділяти на Миколаївщину суму, еквівалентну 75 мільйонам євро і наголошують на тому, що зараз вони переходять від швидких проєктів до таких, що плануються і реалізація яких націлена не просто на придбання обладнання чи транспорту, а на речі, які змінюватимуть підхід до управління і функціонування міста, – сказав він.

Прапори України та Данії на 8 Причалі у Миколаєві, фото «МикВісті»

А найбільший фокус уваги міжнародних партнерів на сьогодні, каже заступник міського голови, – це підтримка малого та середнього бізнесу.

— Це відчувається досить сильно по увазі партнерів не тільки з Данії, але й партнерів зі Сполучених Штатів, Японії, Швеції. І цьому, думаю, найбільше приділятимуть увагу найближчі декілька років, оскільки нам потрібно створювати здатність самостійно забезпечувати операційну діяльність міста, – пояснив Сергій Коренєв.

7 нових укриттів у школах та дитсадках Миколаєва обіцяють до кінця року

Над відновленням у Миколаєві сьогодні працюють Департамент житлово-комунального господарства та Управління капітального будівництва міської ради. Вони готують проєкти відновлення шкіл, дитсадків та лікарень, ремонтують укриття, займаються питанням відновленням житлових будинків.

Пріоритетом своєї роботи у 2025 році в Управлінні капбудівництва називають безпекову складову. Адже у планах – побудувати сім нових укриттів у школах та дитсадках, ще три – капітально відремонтувати у лікарнях, повідомив «МикВісті» директор управління Олексій Савчук.

— Близько 10 – це нові укриття в навчальних закладах і одне в спортивній школі. Ще три – це капітальні ремонти в міських лікарнях: №1, №3 та Лікарні швидкої медичної допомоги (ЛШМД). Наразі там розробляється проєктна документація, цьогоріч маємо оголошувати закупівлю будівельних робіт, – пояснив Олексій Савчук.

Укриття в одній з миколаївських шкіл, фото: «МикВісті»

Разом з укриттями у навчальних закладах та лікарнях також збираються встановити 17 систем пожежної сигналізації, хоча грошей на це ще немає.

— На сьогоднішній день у нас поки профінансовані роботи з проєктування. Безпосередньо на роботи гроші ще не відокремлені. Ми будемо або перерозподіляти наявні у нас кошти, або просити додаткового фінансування з бюджету. На меті у нас також залучити субвенцію з держбюджету – якщо це вийде, то буде дуже добре, – сказав Олексій Савчук.

Вже підписали угоду. Коли розпочнеться відбудова гімназії Аркаса?

Одним з об'єктів, які планують відбудувати цього року, є 133-річна історична будівля ліцею імені Миколи Аркаса (Перша українська гімназія імені Миколи Аркаса). Його відбудову фінансує уряд Данії, а виконання робіт контролює Офіс ООН з обслуговування проєктів (UNOPS).

На початку 2025 року Управління капбудівництва міської ради, UNOPS та підрядна компанія підписали тристоронню угоду. Однак ще залишилось отримати дозвіл Державної інспекції архітектури і містобудування на початок робіт, що було неможливо зробити без підписання угоди, пояснив Олексій Савчук.

— 16 січня ми підписали тристоронню угоду. Це дає можливість в подальшому отримувати дозвіл на виконання будівельних робіт. Була затримка, тому що раніше UNOPS ніколи не працював за тристоронньою угодою і тому необхідно було тривале погодження з Копенгагеном. Зараз ми займаємося оформленням дозволу, – пояснив Олексій Савчук.

будівля ліцею імені Миколи Аркаса, січень 2025 року, фото «МикВісті»

Наразі навколо ліцею Аркаса вже встановили будівельний паркан та розпочали підготовчі протиаварійні роботи. Загалом навчальний заклад вибудовуватимуть у три етапи:

Протиаварійні роботи: демонтаж аварійних конструкцій будівлі.

Стабілізаційні роботи: капітальний ремонт даху і стін; відновлення фасадної частини, але без поновлення орнаментів та інших оздоблювальних елементів; підготовка під улаштування укриття.

Відновлення навчального процесу: ремонт приміщень будівлі ліцею та влаштування укриття. Ще триває розробка проєктної документації на внутрішні роботи.

будівля ліцею імені Миколи Аркаса, січень 2025 року, фото «МикВісті»

будівля ліцею імені Миколи Аркаса, січень 2025 року, фото «МикВісті»

Дозвіл від Держінспекції архітектури на початок будівельних робіт в Управлінні капбудівництва розраховують отримати вже у лютому, а перший етап завершити до кінця 2025 року.

— Дозвіл ми отримуємо вже в лютому, я впевнений у цьому. А стосовно виконання робіт, то маємо надію, що до кінця року цей другий етап – стабілізаційні роботи – буде завершений, – сказав Олексій Савчук.

Підрядник не встиг: на проєкт будівництва ліцею №51 треба ще три місяці

Цьогоріч в Управлінні капбудівництва розраховують отримати проєкт будівництва нового ліцею №51, замість зруйнованого. Підрядник мав розробити його ще до грудня 2024 року, але не встиг, повідомив «МикВісті» Олексій Савчук. Договір на розробку проєкту з підрядником уклали ще у березні 2024 року за 6,3 мільйона гривень.

— Проєктувальник не встиг в повному обсязі виконати свої зобов'язання за договором. Він розробив лише першу стадію проєктної документації. Тому зараз підрядник каже, що це буде наприкінці березня, не раніше. У нього кожен день на рахунку, він про це знає, – додав він.

Зруйнована будівля ліцею №55 у Миколаєві, архівне фото «МикВісті»

Загалом, пояснив Олексій Савчук, розробка проєкту будівництва закладу триває у два етапи:

загальні розрахунки та розташування будівель;

детальний опис проєкту, робіт та бюджету.

А після розробки проєкту будівництвом навчального закладу займатиметься Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області. У перспективі — ці роботи має профінансувати держава.

Скриншот ескізного проєкту майбутньої будівлі ліцею

Відбудовувати зруйновані будинки за рахунок бюджету поки не будуть

Водночас цьогоріч у бюджеті Миколаєва немає коштів на відбудову зруйнованих житлових будинків, розповів директор Департаменту житлово-комунального господарства Дмитро Бездольний.

— Дивіться, на поки що планів з відбудови будинків, які були зруйновані від російських обстрілів немає. На жаль, з вилученням ПДФО у нас не вистачає, щоб відремонтувати, не говорячи про те, щоб будувати нове. До того ж по суті, люди отримують сертифікати, за які вони можуть прибрати собі інше житло. Тому я не бачу тут критичної проблеми – багато хто вже скористався цією можливістю і має нове помешкання, – зазначив Дмитро Бездольний.

Його заступник Ігор Набатов додав, що міська влада надає юридичну допомогу мешканцям зруйнованих будинків у випадках, коли відновлення неможливе.

— Яскравий приклад – будинок на Крилова, 54. Спочатку технічний звіт дозволяв видачу сертифікатів лише для мешканців трьох верхніх поверхів. Проте після додаткового звіту можливість подаватися на сертифікати з’явилася для мешканців усього сьомого під’їзду, – підкреслив він.

При цьому, у місті завершуватимуть відновлення багатоповерхівок, яке розпочали у попередні роки. До прикладу, житловий будинок за адресою Янтарна, 67, де минулого року підрядник відновив найбільш аварійно пошкоджені конструктивні елементи будинку – ті, які несли загрозу життю та загрозу обвалу пошкодженого під'їзду, пояснив заступник директора Артем Сапожник.

— У 2025 році ми плануємо повністю відновити його, як це потрібно, згідно з проєктно-кошторисною документацією. Цей процес триває. Нещодавно ми зустрічалися з підрядником, провели відповідну роботу. Тобто підрядник не зупиняється і ми плануємо завершити його, думаю, десь до кінця травня поточного року, – пояснив він.

Водночас, каже Дмитро Бездольний, Департамент ЖКГ намагатиметься залучити донорів до відбудови пошкоджених будинків.

— Ми не сподіваємось тільки на наш бюджет, а ще постійно проводимо роботу з пошуку донорської допомоги і виконання роботи саме їхніми силами. Тобто так, щоб вони самі відповідали за свої кошти, щоб не було ніяких інсинуацій, – уточнив він.

Наслідки обстрілу Миколаєва 21 січня, фото «МикВісті»

З відновленням зруйнованих житлових будинків та будівництвом нового соціального житла Миколаєву збирається допомоагати Євросоюз, сказала у коментарі «МикВісті» голова Регіонального центру Східної Європи ЄІБ Крістіна Мікулова.

— Житло – це теж великий пріоритет на наступний рік. Це може бути ремонт (зруйнованих будинків, – прим.), може бути будівництво соціального життя. Ви, можливо, вже знаєте, що у Мінрозвитку буде пілотна програма для соціального житла. Ми теж очікуємо, щоб уряд чим раніше вирішив, що ми почнемо почати працювати. Це теж пріоритет Євросоюзу, Єврокомісії, – сказала Крістіна Мікулова.

Посол Франції та представниця ЄІБ спілкуються з журналістами у Миколаєві, 20 січня 2025 року, фото: Бойченко Юлія/«МикВісті»

Згодом у коментарі «МикВісті» на цьому наголосив й посол Франції в Україні Гаель Весьєр.

— В листопаді 2022 року тут з візитом був мій заступник і теж оцінював саме необхідність роботи з відновлення житла, відновлення будівель, які постраждали від бомбардування. Я знаю, що тоді вже були докладені чималі зусилля. Наразі для всіх нас спільне завдання – ще більш посилювати їх, аби вести цю роботу, – сказав Гаель Весьєр.

Цьогоріч головною подією відновлення у Миколаєві має стати будівництво нового водогону, якого містяни чекають вже три роки. Дата залишається незмінною: осінь 2025 року. До того часу представники місцевої та державної влади обіцяють зробити усе можливе, щоб питна вода у кранах миколаївців з'явилась вчасно.

У місті продовжать облаштовувати укриття та реалізовувати окремі проєкти з відбудови шкіл, однак через нестачу коштів у міському бюджеті призупинять відновлення зруйнованих житлових будинків.

Бойченко Юлія, «МикВісті»