    7 серпня, 2025

Громадам продовжили термін розробки планів розвитку територій: Антон Табунщик пояснив важливість для Миколаївщини

  • Пресреліз

  • Миколаївська обласна рада

  • 18:52, 07 серпня, 2025

Антон Табунщик. Фото: Миколаївська обласна радаАнтон Табунщик. Фото: Миколаївська обласна рада

Днями Президент України Володимир Зеленський підписав Закон №9549, що передбачає перенесення терміну для розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад до 2028 року. 

Про важливість цього рішення для Миколаївщини розповів голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик.

— Це особливо важливо для прифронтових територій, тому громади нашої області неодноразово наголошували на неможливості створення комплексних планів в умовах воєнного стану. Зокрема, це викликано браком кваліфікованих фахівців, релокацією та неможливістю прийняти відповідні рішення та забезпечити необхідний обʼєм територій для інфраструктури підприємств, — зазначив Антон Табунщик.

Очільник обласної ради також додав, що через воєнний стан громади обмежені у можливостях залучати інвестиції, розвитку місцевого бізнесу для наповнення місцевих бюджетів і створення нових робочих місць.

Ухвалений законопроєкт — показник дієвої роботи Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, де це питання і порушували.

Також Антон Табунщик висловив подяку Президенту України Володимиру Зеленському, народним депутатам та всім причетним до прийняття рішення, адже це дозволить громадам продовжити планування розвитку територій навіть в умовах війни.

Відповідно до Законів України «Про медіа» та «Про рекламу», цей матеріал був опублікований або на правах реклами, або у партнерстві ПП «НикВести Продакшн» та офіційного органу державної влади, місцевого самоврядування, громадської організації, підприємства, установи або організації, що провадять господарську діяльність, приватної або юридичної особи, що виступає партнером у межах інформаційної співпраці, або через уповноважену особу чи суб’єкта господарювання, який на договірних засадах здійснює розміщення матеріалів на онлайн-медіа «НикВести» (реєстраційний номер R-40-00984).

Зміст матеріалу є виключною відповідальністю автора в особі: Миколаївська обласна рада

