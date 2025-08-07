Громадам продовжили термін розробки планів розвитку територій: Антон Табунщик пояснив важливість для Миколаївщини
18:52, 07 серпня, 2025
Днями Президент України Володимир Зеленський підписав Закон №9549, що передбачає перенесення терміну для розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад до 2028 року.
Про важливість цього рішення для Миколаївщини розповів голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик.
— Це особливо важливо для прифронтових територій, тому громади нашої області неодноразово наголошували на неможливості створення комплексних планів в умовах воєнного стану. Зокрема, це викликано браком кваліфікованих фахівців, релокацією та неможливістю прийняти відповідні рішення та забезпечити необхідний обʼєм територій для інфраструктури підприємств, — зазначив Антон Табунщик.
Очільник обласної ради також додав, що через воєнний стан громади обмежені у можливостях залучати інвестиції, розвитку місцевого бізнесу для наповнення місцевих бюджетів і створення нових робочих місць.
Ухвалений законопроєкт — показник дієвої роботи Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, де це питання і порушували.
Також Антон Табунщик висловив подяку Президенту України Володимиру Зеленському, народним депутатам та всім причетним до прийняття рішення, адже це дозволить громадам продовжити планування розвитку територій навіть в умовах війни.
