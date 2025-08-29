Вже 50 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  пʼятниця

    29 серпня, 2025

    Миколаїв

  • 29 серпня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 31.3° Ясне небо

Це віддаляє Миколаїв від передових європейських практик та вимог, — офіційна заява «ЛНК Ресайслінг» щодо сортування сміття

  • Пресреліз

  • пресслужба ТОВ «ЛНК Ресайслінг»

  • 17:15, 29 серпня, 2025

Схожий проект з сортування сміття уже працює у Житомирі, фото надав Дмитро ГончаровСхожий проект з сортування сміття уже працює у Житомирі, фото надав Дмитро Гончаров

Офіційна заява ТОВ «ЛНК Ресайслінг» щодо будівництва сміттєсортувальної лінії у Миколаєві.

Розчарування через відмову у підписанні договору

ТОВ «ЛНК Ресайслінг», як засновник ТОВ «Вейст ту енерджі Ніко», розчарований тим, що місто Миколаїв та компанія не змогли підписати договір на побудову сортувальної лінії сміття, не дивлячись на визначення переможця конкурсу. Це віддаляє місто Миколаїв від приведення ситуації з поводженням з відходами до передових європейських практик та вимог. На жаль, через чиїсь політичні інсинуації та маніпуляції, місто, городяни та ми як інвестор, програли. 

Готовність до співпраці з правоохоронними органами

Враховуючи усю наявну інформацію, яка розповсюджувалася з офіційних джерел органів місцевого самоврядування та правоохоронних органів, ми абсолютно готові до відкритої та прозорої співпраці з правоохоронними органами, відносно розслідування відповідного кримінального провадження. Наша компанія зацікавлена у сприянні об’єктивному та всесторонньому аналізу правоохоронними органами умов та процедури проведення конкурсу, задля виключення будь-яких репутаційних втрат та ризику відносно нашої компанії та ТОВ «Вейст ту енерджі Ніко», в якій ТОВ «ЛНК Ресайслінг» є головним учасником і працює в Миколаєві в сфері поводження з твердими побутовими відходами вже більше 10 років. 

Рішення міської ради та його наслідки

Як відомо, сесія Миколаївської міської ради 28 серпня 2025 року своїм рішенням відмовила в затвердженні результатів проведеного конкурсу з визначення компанії по сортуванню сміття та відмовила в укладанні відповідного договору з ТОВ «Вейст ту енерджі Ніко».

На нашу думку, місто тільки втратило час для вирішення нагальної проблеми зі сміттям. Адже, як відомо, цей конкурс оголошувався двічі й відповідно у кожної зацікавленої в даному питанні особи було більш ніж достатньо часу на вивчення як умов конкурсу так і умов договору, який є в публічному доступі на інтернет-ресурсах Миколаївської міської ради. Більш того, цей типовий договір було затверджено рішенням сесії Миколаївської міської ради.

Маємо надію, що наступного разу при оголошенні подібного конкурсу будуть враховані всі зауваження та пропозиції місто нарешті зможе реалізувати цей вагомий екологічний проєкт, тим самим вирішивши назрілу проблему із сортуванням сміття в Миколаєві.

Позиція компанії

ТОВ «ЛНК Ресайслінг» ще раз підкреслює своє переконання в тому, що місто Миколаїв та інвестор стали заручниками брудних політичних ігор. Абсолютно відповідально заявляємо, що ні ТОВ «ЛНК Ресайслінг», ні ТОВ «Вейст ту енерджі Ніко» ніколи не мали та не мають жодного відношення до діючих посадовців або владних структур. Інформація, що поширювалася та продовжує поширюватися у телеграм-каналах, є недостовірною та не відповідає дійсності. Закликаємо у майбутньому утриматися від поширення такої інформації.

Сподіваємося на те, що нам усім разом, у найкоротші терміни, вдасться впровадити передові принципи поводження з ТПВ в нашому місті, що дасть йому додатковий імпульс для розвитку.

