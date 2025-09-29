  • понеділок

    29 вересня, 2025

  • 15.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 29 вересня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 15.4° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві відкрили нову зарядну станцію для електромобілів

Зарядні станції для електромобілів у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»Зарядні станції для електромобілів у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві відкрили нову зарядну станцію для електромобілів по вулиці Самойловича, 30-д. 

Як повідомили в ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», це вже 24-та зарядна точка у місті. У компанії зазначають, що розширення інфраструктури триватиме й надалі.

«Розвиток мережі зарядних станцій — це внесок у чисте довкілля та комфорт кожного мешканця», — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві невідомі пошкодили одну з зарядних станцій, що належать ОКП «Миколаївоблтеплоенерго». Зловмисники зрізали кабелі для зарядки. 

Останні новини про: Миколаїв

Миколаївські спортсмени вибороли срібло на Чемпіонаті України зі стрибків на батуті
У Миколаєві в одному з мікрорайонів не працюватиме бювет
Миколаївців запрошують поділитися думкою про вплив клімату на місто: триває опитування
Реклама

Читайте також:

новини

Депутат Бабаріка хоче, щоб бюджетна комісія взяла під контроль кожну гривню в бюджеті Миколаєва

Аліса Мелік-Адамян
новини

Член британського парламенту відповів «МикВісті», що думає про онлайн-сесії з виключеними камерами

Даріна Мельничук
новини

На Одещині 9 компаній позбулися російських власників, на Миколаївщині — 1

Світлана Іванченко
новини

Не знадобилось: Миколаїв подарує Чорноморську обладнання за ₴4 млн

Катерина Середа
новини

«Домовитись з чудовим Панченком, а він з Сєнкевичем», — у мерії Миколаєва пояснили депутату, як направити гроші на округ

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаїв

Миколаївців запрошують поділитися думкою про вплив клімату на місто: триває опитування
У Миколаєві в одному з мікрорайонів не працюватиме бювет
Миколаївські спортсмени вибороли срібло на Чемпіонаті України зі стрибків на батуті

Депутат Бабаріка хоче, щоб бюджетна комісія взяла під контроль кожну гривню в бюджеті Миколаєва

Член британського парламенту відповів «МикВісті», що думає про онлайн-сесії з виключеними камерами

9 годин тому

Сесія у Первомайську: депутати скаржились на харчування в школах, а мер на переселенців, які не хочуть працювати

Альона Коханчук

Головне сьогодні