Зарядні станції для електромобілів у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві відкрили нову зарядну станцію для електромобілів по вулиці Самойловича, 30-д.

Як повідомили в ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», це вже 24-та зарядна точка у місті. У компанії зазначають, що розширення інфраструктури триватиме й надалі.

«Розвиток мережі зарядних станцій — це внесок у чисте довкілля та комфорт кожного мешканця», — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві невідомі пошкодили одну з зарядних станцій, що належать ОКП «Миколаївоблтеплоенерго». Зловмисники зрізали кабелі для зарядки.