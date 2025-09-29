У Миколаєві відкрили нову зарядну станцію для електромобілів
Світлана Іванченко
19:49, 29 вересня, 2025
У Миколаєві відкрили нову зарядну станцію для електромобілів по вулиці Самойловича, 30-д.
Як повідомили в ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», це вже 24-та зарядна точка у місті. У компанії зазначають, що розширення інфраструктури триватиме й надалі.
«Розвиток мережі зарядних станцій — це внесок у чисте довкілля та комфорт кожного мешканця», — йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що у Миколаєві невідомі пошкодили одну з зарядних станцій, що належать ОКП «Миколаївоблтеплоенерго». Зловмисники зрізали кабелі для зарядки.
