Министерство здравоохранения разрабатывает правила обучения в школах с 1 сентября 2020 в условиях карантина на фоне распространения коронавируса.

Об этом сообщил глава ведомства Максим Степанов во время онлайн-брифинга 15 июля, передает Громадське.

— Будет обязательным измерения температуры для всех работников, которые приходят на работу в учебные заведения, обязательное измерение температуры для детей, — рассказал он.

По словам министра, при температуре 37,2 ° C и выше ни работников, ни детей не будут допускать в учебные заведения. Также дети будут обязаны приходить в школы в масках, а в учебных заведениях должны обязательно стоять антисептики.

— Я надеюсь, что на следующей неделе все эти правила уже будут нами разработаны, и мы будем представлять их на утверждение для того, чтобы заранее все знали, каким образом будут учиться наши дети, — отметил Степанов.

Он добавил, что заблаговременная разработка этих правил позволит владельцам учебных заведений подготовиться к учебному году с 1 сентября.

Напомним, во время карантина, если он продолжится в новом учебном году, Министерство образования и науки может ввести смешанную форму обучения для школьников.