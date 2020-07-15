В зоне проведения операции Объединенных сил на блокпосту возле города Славянск Донецкой области разыскали 17-летнего жителя Пустомытовского района, который убежал из дома накануне.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

13 июля в полицию с заявлением об исчезновении своего 17-летнего сына, Дениса Лагодича, обратился житель села Гринев Пустомытовского района. Мужчина сообщил, что накануне около 22:00 мальчик ушел из дома, после чего связь с ним была потеряна.

Правоохранители объявили несовершеннолетнего в розыск, привлекая сотрудников ювенальной превенции, участковых офицеров полиции, оперативников и сотрудников других служб и подразделений полиции Львовской области. Ориентирование на безвестно пропавшего разослали в территориальные подразделения Национальной полиции.

Сегодня, 15 июля, полицейские разыскали парня в зоне проведения ООС — на блокпосту возле города Славянск Донецкой области. По его словам, он намеревался присоединиться к военным и «с оружием в руках защищать независимость и территориальную целостность нашего государства».

Правоохранители посоветовали парню подождать несколько лет, получить за это время соответствующие знания и навыки, после чего реализовывать свои планы в предусмотренный законом способ. Парень здоровый и невредимый, вскоре правоохранители вернут его домой.

Напомним, что за прошедшие сутки на Донбассе в результате обстрелов боевиков семь украинских военных получили ранения. Эвакуационной техникой их оперативно доставили в медицинские учреждения.